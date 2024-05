Szaleństwo we Francji, pogrom w 63 minuty. Ona może pokrzyżować plany Świątek w Paryżu

Zjawiskowo na korcie w ostatnich miesiącach prezentuje się Danielle Collins. Na starcie sezonu Amerykanka ogłosiła, że będzie to jej "last dance" - pod koniec roku zamierza zakończyć przygodę z tenisem. Wygląda na to, że Amerykanka stara się zrobić wszystko, żeby był to jej najlepszy sezon w karierze.