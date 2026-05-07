Turniej WTA 1000 w Madrycie zakończył się sensacyjnym triumfem Marty Kostiuk. Ukrainka w finale pokonała Mirrę Andriejewą i mogła się cieszyć razem z polską trenerką - Sandrą Zaniewską. Po wysiłku w Madrycie Ukrainka zdecydowała, że wycofa się z rywalizacji w "tysięczniku" w Rzymie.

Tam już w pierwszej rundzie kibice nie mogą narzekać na brak emocji. Włoscy kibice przeżywali trudne chwile, bo wynik musiała odwracać Jasmine Paolini. Jeszcze w trakcie trwania meczu Włoszki na kameralny kort numer 13 wyszedł duet rosyjsko-czeski, a więc Anna Kalinska i Katerina Sinakova.

Co za bitwa. Niewiarygodny mecz Rosjanki

Wyżej notowana w rankingu WTA jest Rosjanka, ale przewaga nad Czeszką duża nie była. W związku z tym trudno było jasno wskazać faworytkę tego spotkania. Fani mogli nastawiać się na prawdziwą tenisową bitwę. Rzeczywistość w tym kontekście zdecydowanie nie zawiodła.

Najmniej emocjonujący był pierwszy set. Ta partia jako jedyna nie przekroczyła godziny trwania. Kalinska szybko, bo już w drugim gemie serwisowym, straciła podanie. Błyskawicznie jednak straty odrobiła. Ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 6:4 dla Czeszki, a kibice zobaczyli aż pięć przełamań.

Druga partia układała się dość podobnie. Znów jako pierwsza przewagę przełamania zdobyła Czeszka. Ponownie nie zdołała jej utrzymać. Ostatecznie mieliśmy serię czterech kolejnych gemów serwisowych przegranych przez podające. Kalinska przy stanie 5:4 obroniła aż pięć breakpointów - piłek meczowych. To doprowadziło do tie-breaka drugiej partii.

W tym lepsza była Rosjanka, która wygrała 7:4 i doprowadziła do ostatniego, decydującego seta. W tym emocje były jeszcze większe. Kalinska straciła podanie na 3:4. Wydawało się, że Siniakova zmierza po wygraną. Przy stanie 5:4 podawała, miała w tym gemie aż cztery meczbole. Żadnego nie wykorzystała.

Rosjanka przełamała rywalkę w ostatniej chwili i po obronie łącznie dziewięciu piłek meczowych sama wykorzystała pierwszą z nich, przełamując Czeszkę na 7:5. Tym samym jedenastokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema w rywalizacji deblowej i mieszanej po trzech i pół godzinie walki pożegnała się z rywalizacją indywidualną w Rzymie.

Anna Kalinska w duecie z Soraną Cirsteą sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla podczas WTA 1000 w Madrycie

