Szaleństwo w Dubaju, kandydat do "meczu roku". Świątek poza TOP 10

Andrzej Grupa

Turniej w Dubaju aż do ćwierćfinałów rozczarowywał. Na wielu płaszczyznach - z gry wycofało się kilkanaście zawodniczek, kolejne oddawały spotkania walkowerem bądź kreczowały w ich trakcie. Łącznie z "1" w tych zawodach - Jeleną Rybakiną. Aż w końcu przyszedł czwartek i starcia najlepszej ósemki. Już mecz Clary Tauson z Jessicą Pegulą był świetny, ale starcie Mirry Andriejewej z Amandą Anisimovą przekroczyło wszelkie granice. Dwie zawodniczki z TOP 10 stworzyły genialne widowisko, decydował tie-break w trzecim secie. Ważny z punktu widzenia Igi Świątek w rankingu WTA Race.

Dwie kobiety w sportowych strojach na korcie tenisowym, jedna z nich pokazuje dłonią emocjonalną reakcję, druga ma zamknięte oczy i wyraz zmęczenia lub rozczarowania na twarzy.
Mirra Andriejewa (z lewej) i Amanda Anisimova stworzyły wybitne widowiskoWilliam WestAFP

Rok temu Mirra Andriejewa wygrała dwa wielkie turnieje rangi 1000 z rzędu - najpierw w Dubaju, później w Indian Wells. Już wtedy pojawiły się głosy, że nastoletnia Rosjanka lada chwila zagrozi Arynie Sabalence na szczycie rankingu. Tyle że po fatalnej drugiej części sezonu te głosy ucichły.

Ten rok zapowiadał już jednak pewną zmianę. Był triumf w WTA 500 w Adelajdzie, choć zdarzały się też i kryzysy, choćby podczas meczu z Eliną Switoliną w Melbourne. W podcaście "Break Point" Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w BJK Cup, mówił jednak, że Andriejewa wraca na dobre tory. Widać było pewną zmianę mentalną, potrafiła już wygrywać spotkania, które nie toczyły się po jej myśli.

    To czwartkowe starcie z Amandą Anisimovą może być jednak dla Rosjanki bolesnym ciosem. Momentami grała świetnie, momentami fatalnie, ale niemal przez cały czas kapitalnie się broniła na linii końcowej lub już za nią. Wspólnie z Amerykanką stworzyły genialne widowisko - pełne zwrotów akcji.

    A na triumfatorkę czekała już Jessica Pegula, która wcześniej na korcie centralnym w Dubaju ograła Clarę Tauson, ubiegłoroczną finalistkę. Wtedy Dunka przegrała z Andriejewą.

    WTA 1000 w Dubaju. Mirra Andriejewa - Amanda Anisimova. Stawką meczu był półfinał

    Ten wzrost jakości gry 18-latki widać było zwłaszcza w pierwszym secie. Anisimova była coraz bardziej sfrustrowana, niewiele mogła poradzić. Próbowała grać agresywniej, bardziej ryzykownie, ale to przynosiło tylko coraz bardziej irytujące błędy. Ona w pierwszym secie popełniła ich 20, Andriejewa - 11. A liczbę wygrywających ataków miały niemal taką samą.

    Emocjonująca chwila podczas meczu tenisowego. Młoda zawodniczka w ciemnym stroju i białej czapce z daszkiem krzyczy, pokazując intensywne emocje związane z rywalizacją. W tle rozmyte postaci sugerujące obecność innych uczestników wydarzenia.
    Mirra AndriejewaCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

    Kluczem było jednak pierwsze podanie Rosjanki. To ono rok temu prowadziło ją do zwycięstw nad Igą Świątek, aż dwóch, ale także i z Aryną Sabalenką. Później były dwa ćwierćfinały w Wielkich Szlemach i fatalna końcówka sezonu, która ostatecznie wypchnęła nastolatkę z singlowego udziału w WTA Finals.

    Tyle że po pierwszych występach w tym sezonie nastąpiło już pewne przełamanie. Owszem, Andriejewa przeżywała kryzys w Australian Open, w starciu z Eliną Switoliną, spadła na nią krytyka. W Rosji mówiono o konieczności wymiany trenerki, bo Conchita Martinez nie jest w stanie pozytywnie wpłynąć na grę 18-latki z Syberii. Tę pierwszą partię Mirra wygrała 6:2, ale cztery ostatnie gemy, z trzema przełamaniami, były znakomite. Pełne wymian, skrótów, kontr z pełnej defensywy.

      Gdy w drugim secie Rosjanka prowadziła 2:0 i 40-15 przy podaniu Anisimovej, wydawało się, że jest po sprawie. Że zaraz podwyższy na 3:0, później wygra znów swojego gema. I rozbije Amerykankę. Nastąpił jednak zaskakujący zwrot, finalistce Wimbledonu i US Open wystarczyły dwie, trzy dobre akcje, by złapać flow. I dać się ponieść.

      Andriejewą zaś dopadło to, z czym - tak się wydawało - już sobie poradziła. Zaczęła uderzać się pięścią w okolice kolana czy mięśnia czworogłowego uda, była wściekła. Nie poradziła sobie z sytuacją, za chwilę przegrywała już 2:5. Po pięciu oddanych gemach z rzędu.

      Chwilę później Anisimova miała wynik 5:3, 30-30 i serwowała. Popełniła podwójny błąd, szósty w secie. Sprawy zaczęły się jej wymykać z rąk. Wyrzuciła forhend w aut, Andriejewa odrobiła stratę. Dołożyła gema, później kolejnego, wyrównała na 5:5. Usiadła na ławce, sięgnęła po swój zeszyt i zaczęła czytać, może o swoich założeniach na to spotkania. Odsuwając jednocześnie operatora kamery. Tyle że to jednak Anisimova dołożyła dwa brakujące gemy, wygrała partię 7:5.

        Ten mecz był dalej zwariowany, wymykał się wszelkim regułom. Na starcie trzeciej partii Anisimova, serwując, popełniła trzy niewymuszone błędy. Zrobiło się 0-40, a za moment - 0:1. Rosjanka, mają przewagę przełamania, zaczęła grać spokojniej, całą presję zrzuciła na finalistkę Wimbledonu i US Open. A przede wszystkim - zaczęła kapitalnie bronić w akcjach, które z góry wydawały się przegrane. I nastąpił kolejny zwrot w chwili, gdy nic tego nie zapowiadało. Mirra serwowała po 4:2, miała 40-30 w swoim gemie serwisowym. Obie wymieniały się kapitalnymi slajsami, biegały po całej szerokości kortu. Aż w końcu tę wymianę wygrała Amerykanka, a za moment wyrównała na 3:3.

        Zaczęła powtarzać się sytuacja z drugiego seta, gdy Rosjanka uderzała się po nogach. Znów przegrała wymianę, a Anisimova za moment objęła prowadzenie 4:3.

        Decydowały się losy awansu do półfinału, kolejny gem był kluczowy. Andriejewa musiała przerwać serię rywalki, a tymczasem pojawił się kolejny break point dla Anisimovej. A później drugi, trzeci i czwarty. Aż w końcu Amerykanka zdołała dopełnić dzieła, stop wolejem po cudownej akcji z obu stron. Amanda miała 5:3, serwowała po półfinał w Dubaju.

        Tenisistka ubrana w białą koszulkę unosi rękę, machając do widowni, z rakietą tenisową trzymaną w tle. Twarz kobiety jest uśmiechnięta, a na szyi ma sportowy wisiorek.
        Amanda AnisimovaHenry NichollsAFP

        Mało tego, za moment miała meczbola. I... doszło do dalszej rywalizacji, Andriejewa wygrała gema, za moment wyrównała na 5:5. Szła za ciosem, kolejne przełamanie dało Rosjance 6:5. Przy swoim serwisie miała 30-30, brakowało jej dwóch punktów do półfinału. Te punkty wygrała jednak... Amerykanka. O losach spotkania decydował więc tie-break. Chyba najbardziej sprawiedliwy w tej sytuacji.

        W nim Rosjanka wygrała pierwszy punkt, ale później skuteczniejsza była Amerykanka. Odskoczyła na 6-2, wygrała 7-4. Całe spotkanie zaś 2:6, 7:5, 7:6 (4).

        Nie miała sił by się cieszyć, Andriejewa zaś się rozpłakała. I zrozpaczona poszła do szatni.

        To zaś oznacza, że Andriejewa straci niemal 800 punktów w rankingu WTA, choć utrzyma miejsce w TOP 10 rankingu WTA.

        W rankingu WTA Race poza najlepszą dziesiątką znajdzie się zaś po Middle East Swing Iga Świątek. Po awansie do półfinału w Dubaju na 11. pozycję zepchnęła ją bowiem Anisimova.

        Dubaj (K)
        Ćwierćfinały
        19.02.2026
        13:25
        Zakończony
        Tenisistka ubrana w czerwony strój sportowy i czarną czapkę z daszkiem, trzymająca rękę przed sobą i patrząca na nią podczas meczu na korcie tenisowym.
        Mirra AndriejewaGreg BAKERAFP
        Tenisistka w sportowej odzieży siedzi na ławce podczas przerwy w meczu, trzymając biały ręcznik za głową. Na głowie ma daszek, na nadgarstku opaskę, a w tle widoczny jest fragment sprzętu sportowego.
        Amanda AnisimovaWilliam WestAFP
        Mirra Andreeva (RUS) pokonała Igę Świątek (POL). Skrót meczu. WIDEOAP© 2025 Associated Press

