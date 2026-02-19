Rok temu Mirra Andriejewa wygrała dwa wielkie turnieje rangi 1000 z rzędu - najpierw w Dubaju, później w Indian Wells. Już wtedy pojawiły się głosy, że nastoletnia Rosjanka lada chwila zagrozi Arynie Sabalence na szczycie rankingu. Tyle że po fatalnej drugiej części sezonu te głosy ucichły.

Ten rok zapowiadał już jednak pewną zmianę. Był triumf w WTA 500 w Adelajdzie, choć zdarzały się też i kryzysy, choćby podczas meczu z Eliną Switoliną w Melbourne. W podcaście "Break Point" Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w BJK Cup, mówił jednak, że Andriejewa wraca na dobre tory. Widać było pewną zmianę mentalną, potrafiła już wygrywać spotkania, które nie toczyły się po jej myśli.

To czwartkowe starcie z Amandą Anisimovą może być jednak dla Rosjanki bolesnym ciosem. Momentami grała świetnie, momentami fatalnie, ale niemal przez cały czas kapitalnie się broniła na linii końcowej lub już za nią. Wspólnie z Amerykanką stworzyły genialne widowisko - pełne zwrotów akcji.

A na triumfatorkę czekała już Jessica Pegula, która wcześniej na korcie centralnym w Dubaju ograła Clarę Tauson, ubiegłoroczną finalistkę. Wtedy Dunka przegrała z Andriejewą.

WTA 1000 w Dubaju. Mirra Andriejewa - Amanda Anisimova. Stawką meczu był półfinał

Ten wzrost jakości gry 18-latki widać było zwłaszcza w pierwszym secie. Anisimova była coraz bardziej sfrustrowana, niewiele mogła poradzić. Próbowała grać agresywniej, bardziej ryzykownie, ale to przynosiło tylko coraz bardziej irytujące błędy. Ona w pierwszym secie popełniła ich 20, Andriejewa - 11. A liczbę wygrywających ataków miały niemal taką samą.

Mirra Andriejewa CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Kluczem było jednak pierwsze podanie Rosjanki. To ono rok temu prowadziło ją do zwycięstw nad Igą Świątek, aż dwóch, ale także i z Aryną Sabalenką. Później były dwa ćwierćfinały w Wielkich Szlemach i fatalna końcówka sezonu, która ostatecznie wypchnęła nastolatkę z singlowego udziału w WTA Finals.

Tyle że po pierwszych występach w tym sezonie nastąpiło już pewne przełamanie. Owszem, Andriejewa przeżywała kryzys w Australian Open, w starciu z Eliną Switoliną, spadła na nią krytyka. W Rosji mówiono o konieczności wymiany trenerki, bo Conchita Martinez nie jest w stanie pozytywnie wpłynąć na grę 18-latki z Syberii. Tę pierwszą partię Mirra wygrała 6:2, ale cztery ostatnie gemy, z trzema przełamaniami, były znakomite. Pełne wymian, skrótów, kontr z pełnej defensywy.

Gdy w drugim secie Rosjanka prowadziła 2:0 i 40-15 przy podaniu Anisimovej, wydawało się, że jest po sprawie. Że zaraz podwyższy na 3:0, później wygra znów swojego gema. I rozbije Amerykankę. Nastąpił jednak zaskakujący zwrot, finalistce Wimbledonu i US Open wystarczyły dwie, trzy dobre akcje, by złapać flow. I dać się ponieść.

Andriejewą zaś dopadło to, z czym - tak się wydawało - już sobie poradziła. Zaczęła uderzać się pięścią w okolice kolana czy mięśnia czworogłowego uda, była wściekła. Nie poradziła sobie z sytuacją, za chwilę przegrywała już 2:5. Po pięciu oddanych gemach z rzędu.

Chwilę później Anisimova miała wynik 5:3, 30-30 i serwowała. Popełniła podwójny błąd, szósty w secie. Sprawy zaczęły się jej wymykać z rąk. Wyrzuciła forhend w aut, Andriejewa odrobiła stratę. Dołożyła gema, później kolejnego, wyrównała na 5:5. Usiadła na ławce, sięgnęła po swój zeszyt i zaczęła czytać, może o swoich założeniach na to spotkania. Odsuwając jednocześnie operatora kamery. Tyle że to jednak Anisimova dołożyła dwa brakujące gemy, wygrała partię 7:5.

Ten mecz był dalej zwariowany, wymykał się wszelkim regułom. Na starcie trzeciej partii Anisimova, serwując, popełniła trzy niewymuszone błędy. Zrobiło się 0-40, a za moment - 0:1. Rosjanka, mają przewagę przełamania, zaczęła grać spokojniej, całą presję zrzuciła na finalistkę Wimbledonu i US Open. A przede wszystkim - zaczęła kapitalnie bronić w akcjach, które z góry wydawały się przegrane. I nastąpił kolejny zwrot w chwili, gdy nic tego nie zapowiadało. Mirra serwowała po 4:2, miała 40-30 w swoim gemie serwisowym. Obie wymieniały się kapitalnymi slajsami, biegały po całej szerokości kortu. Aż w końcu tę wymianę wygrała Amerykanka, a za moment wyrównała na 3:3.

Zaczęła powtarzać się sytuacja z drugiego seta, gdy Rosjanka uderzała się po nogach. Znów przegrała wymianę, a Anisimova za moment objęła prowadzenie 4:3.

Decydowały się losy awansu do półfinału, kolejny gem był kluczowy. Andriejewa musiała przerwać serię rywalki, a tymczasem pojawił się kolejny break point dla Anisimovej. A później drugi, trzeci i czwarty. Aż w końcu Amerykanka zdołała dopełnić dzieła, stop wolejem po cudownej akcji z obu stron. Amanda miała 5:3, serwowała po półfinał w Dubaju.

Amanda Anisimova Henry Nicholls AFP

Mało tego, za moment miała meczbola. I... doszło do dalszej rywalizacji, Andriejewa wygrała gema, za moment wyrównała na 5:5. Szła za ciosem, kolejne przełamanie dało Rosjance 6:5. Przy swoim serwisie miała 30-30, brakowało jej dwóch punktów do półfinału. Te punkty wygrała jednak... Amerykanka. O losach spotkania decydował więc tie-break. Chyba najbardziej sprawiedliwy w tej sytuacji.

W nim Rosjanka wygrała pierwszy punkt, ale później skuteczniejsza była Amerykanka. Odskoczyła na 6-2, wygrała 7-4. Całe spotkanie zaś 2:6, 7:5, 7:6 (4).

Nie miała sił by się cieszyć, Andriejewa zaś się rozpłakała. I zrozpaczona poszła do szatni.

To zaś oznacza, że Andriejewa straci niemal 800 punktów w rankingu WTA, choć utrzyma miejsce w TOP 10 rankingu WTA.

W rankingu WTA Race poza najlepszą dziesiątką znajdzie się zaś po Middle East Swing Iga Świątek. Po awansie do półfinału w Dubaju na 11. pozycję zepchnęła ją bowiem Anisimova.

Mirra Andriejewa Greg BAKER AFP

Amanda Anisimova William West AFP

Mirra Andreeva (RUS) pokonała Igę Świątek (POL). Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press