Szaleństwo przed finałem Wimbledonu. Włosi jednomyślni, wspominają o Polsce

Podczas zmagań nad Sekwaną głośno o Paolini zrobiło się również w kraju nad Wisłą. Sportsmenka znów otwarcie zaczęła mówić o swoim przywiązaniu do Polski. Ba, zawodniczka porozmawiała w naszym języku z wysłannikiem Interia Sport, Arturem Gacem. "Identyfikuję się z Polską, pewnie. Jak byłam mała, to co roku jeździłam do babci. Pamiętam dużo rzeczy z tamtego okresu. (...) To bardzo ważna część mojego życia, zwłaszcza gdy byłam dziewczynką. Oglądałam wówczas w języku polskim kreskówki w telewizji i byłam rozpieszczana przez babcię polskim jedzeniem" - mówiła.