To wynikało z tego, jakim doświadczeniem dysponował w tamtym momencie serbski mistrz i jak mało czasu na tym poziomie spędził Alcaraz, który debiutował w finale Wimbledonu. Panowie stworzyli epickie widowisko, w którym oglądaliśmy absolutnie najwyższy możliwy poziom tenisa. Ostatecznie tamto spotkanie po prawie pięciu godzinach niesamowitej walki zakończyło się zwycięstwem 21-latka , który wygrał swój drugi tytuł rangi Wielkiego Szlema w całej karierze.

Absolutne szaleństwo przed pojedynkiem Alcaraz - Djoković. Bilet warty fortunę

Tamto zwycięstwo było zdecydowanie najcenniejszym ze skalpów w dotychczasowej karierze młodego mistrza. Przed tegoroczną edycją wszyscy tenisowi eksperci znów mieli nadzieję na to, że ta dwójka spotka się w finale tej imprezy. Tak też się faktycznie stało. Różnica jest jednak taka, że tym razem szanse Hiszpana oceniane są wyżej niż Djokovicia. Niemniej jednak wszyscy, na czele z samym Serbem oczekują niesamowitego spotkania. - Muszę zabrać ze sobą wszystkie swoje atuty, żeby mieć szansę go pokonać - powiedział na korcie zaraz po awansie do finału siedmiokrotny triumfator tego turnieju.