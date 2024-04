Niełatwy czas dla Aryny Sabalenki, i to pod różnymi względami. Na krótko przed startem Miami Open dowiedziała się o śmierci Konstantina Kołcowa. Choć od pewnego czasu nie byli już parą, wcześniej spędzili razem wiele lat, więc niespodziewane tragiczne wieści mocno ją dotknęły. Mimo to zdecydowała się na udział w turnieju na Florydzie, próbując załatać dziurę w sercu w najbliższy jej sposób - poprzez skupienie się na sporcie. Wydała też krótki komunikat, w którym przyznała, że po odejściu byłego ukochanego "jej serce jest złamane". A potem złożyła podziękowania . Reklama

Chciałam poświęcić chwilę, aby podziękować wszystkim moim fanom za okazaną miłość i wsparcie w tym trudnym czasie. Wasze miłe słowa znaczą tak wiele i noszę je ze sobą każdego dnia. Jestem bardzo wdzięczna za Was wszystkich ~ - napisała na InstaStories.

Przygoda Sabalenki z turniejem w Miami nie trwała zbyt długo. W 1/32 finału pokonała Paulę Badosę 6:4, 6:3, ale w następnej rundzie lepsza okazała się Anhelina Kalinina, która wygrała 6:4, 1:6, 6:1. To nie był koniec złych wieści dla Białorusinki. Krótko wcześniej straciła bowiem pierwsze miejsce w rankingu WTA Race na rzecz Igi Świątek (obecnie 3140 punktów), a w dalszej kolejności pożegnała się także z pozycją wiceliderki. Wyprzedziła ją Jelena Rybakina (2693 pkt.). Aryna traci do niej w tym momencie 173 "oczka".



Okazja na skrócenie lub zniwelowanie dystansu niebawem. W połowie kwietnia rusza bowiem turniej WTA w Stuttgarcie. Sabalenka już kilkukrotnie meldowała się w finale imprezy, w tym dwa razy (w 2022 i 2023) w ostatecznej rozgrywce mierzyła się ze Świątek. W jednym i drugim przypadku poniosła porażkę. Teraz "ogłasza" zaawansowane przygotowania do następnego startu.

Reklama Aryna Sabalenka pokonała Paulę Badosę 6:4, 6:3 / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Sabalenka ruszyła z przygotowaniami do turnieju WTA w Stuttgarcie. Organizatorzy komentują

Organizatorzy Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie potwierdzili oficjalną listę uczestniczek , na której znalazły się nazwiska czołowych tenisistek świata. W zawodach w Niemczech wystąpią zatem m.in. Iga Świątek, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Qinwen Zheng, Marketa Vondrousova, Jelena Ostapenko i właśnie Aryna Sabalenka. Udział tej ostatniej mógł stać pod znakiem zapytania właśnie przez wzgląd na trudną sytuację osobistą.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że w tym roku po raz kolejny możemy zaprezentować naszej publiczności tak wiele czołowych zawodniczek ~ - cieszył się dyrektor turnieju Markus Günthardt podczas spotkania prasowego

Tymczasem Sabalenka, która od pewnego czasu jest bardzo oszczędna w swojej aktywności w mediach społecznościowych, opublikowała nowy wpis, za pośrednictwem którego wysłała jasny sygnał - tenis jest u niej na bardzo ważnym miejscu i nie ma zamiaru odpuszczać rywalizacji. Oznajmiła, że przygotowania do Stuttgartu są "w toku". W komentarzach istne szaleństwo. Fani cieszę się i z tego, co zobaczyli na dołączonym do publikacji wideo, i z tego, że Aryna w końcu się do nich odezwała.

"Do boju, Aryno", "Ale show. Dobrze widzieć, że trenujesz", "Do zobaczenia wkrótce", "Jak miło zobaczyć, że się uśmiechasz", "Świetnie widzieć Cię znów na korcie. Czas na podbicie zawodów na mączce", "Jesteś najlepsza", "Silne ciało to silny umysł. Naprzód, mistrzyni", "Powrót królowej" - czytamy.

Na wpis Sabalenki zareagowali nawet organizatorzy Porsche Tennis Grand Prix. "Nie możemy się doczekać, aby znowu zobaczyć Cię na mączce w Stuttgarcie" - oświadczyli. Wiadomość zebrała już kilkaset polubień.

Jest już ramowy terminarz turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. 13 i 14 kwietnia odbędą się kwalifikacje. Rundy zasadnicze startują natomiast od 15 dnia miesiąca. Całość potrwa do 21 kwietnia. To wtedy o godzinie 13.00 rozegrany zostanie finał. Pula nagród to nieco ponad 922 tysiące dolarów (ok. 4 mln. zł).

Aryna Sabalenka i Iga Świątek, WTA Stuttgart 2023 / THOMAS KIENZLE / AFP