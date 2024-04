Szaleńcza walka Aryny Sabalenki, przegrany tie-break. Polka w centrum wydarzeń, będzie hit

Turniej WTA 1000 w Madrycie jest kluczowy dla losów Aryny Sabalenki w rankingu WTA. Białorusinka broni nie tylko tytułu zdobytego przed rokiem w stolicy Hiszpanii, ale także 1000 pkt. Chrapkę na awans w kobiecym zestawieniu ma Coco Gauff. Amerykanka jest sporym zagrożeniem dla aktualnej wiceliderki , bowiem przed rokiem dotarła do zaledwie trzeciej rundy zmagań. Teraz już zameldowała się o fazę dalej, a to wcale nie musi być koniec.

Kolejne trzysetowe starcie Sabalenki w Madrycie. 19-letnia Amerykanka postawiła się Białorusince

Mistrzyni juniorskiego US Open 2021 bardzo dobrze weszła w spotkanie, sprawiała mnóstwo kłopotów obrończyni tytułu. Już w pierwszym gemie miała dwa break pointy, ale ostatecznie Sabalenka zamknęła go na swoją korzyść. Kolejny gem okazał się jeszcze bardziej zacięty. Obie co chwila miały swoje okazje. Toczyła się wyrównana walka o to, kto przejmie kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Najlepszym tego potwierdzeniem był fakt, że pierwsze dwa gemy trwały w sumie... aż 19 minut. Górą z tego pojedynku wyszła Aryna. Sędziująca to spotkanie Polka Marta Mrozińska orzekła wynik 2:0 dla wiceliderki rankingu WTA.