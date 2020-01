System Hawk-Eye będzie testowany po raz pierwszy na kortach ziemnych

Słynny system video Hawk-Eye mający wspomagać pracę sędziów na kortach tenisowych będzie po raz pierwszy w historii testowany na nawierzchni ziemnej - dojdzie do tego w lutowym turnieju mężczyzn ATP 500 w Rio de Janeiro (16 do 23 lutego).

Elektroniczny system wspomagający pracę sędziów opiera się na pracy 10 kamer, które przekazują obraz z dokładnością do 3,5 mm. Był do tej pory używany wyłącznie na kortach o twardej nawierzchni i na trawie. Na kortach ziemnych piłka zostawia bowiem ślady, które jednak czasami +nakładają się+ na siebie, co stwarza ryzyko odczytu starego, a nie ostatniego śladu.

W eksperymentalnym zastosowaniu systemu Hawk-Eye podczas rywalizacji w Rio de Janeiro zawodnicy będą mogli kwestionować weryfikację video, by w kwestiach spornych nie decydowała wyłącznie technologia.

"Sokole Oko" został opracowany w 2001 roku przez brytyjskiego inżyniera Paula Hawkinsa. Po raz pierwszy przetestowano go w meczu krykieta, a w kolejnych latach znalazł też zastosowanie m.in. w tenisie (2006), piłce nożnej i siatkówce. Obecnie jest integralną częścią ponad 20 dyscyplin.