Syn rywalki Igi Świątek skradł show. Nagle przemówił do kamery

Po dwóch bardzo wyczerpujących turniejach rangi WTA 1000 w Indian Wells i Miami wiele tenisistek postanowiło zrezygnować z udziału w imprezie rangi WTA 500 w Charleston . Choć większość zawodniczek z czołówki rozpoczęło już przygotowania do prestiżowego Porsche Tennis Grand Prix , piąta obecnie rakieta świata Jessica Pegula zdecydowała się w ramach tych przygotowań wziąć udział w rywalizacji w Charleston, która - warto przypomnieć - rozgrywana jest na tej samej nawierzchni. Amerykanka w czwartek 4 kwietnia powalczy o awans do ćwierćfinału z Magdą Linette .

Syn Wiktorii Azarenki skradł serca kibiców i dziennikarzy

Chłopiec z początku czuł się mocno skrępowany i wyznał, że to jego pierwszy występ przed kamerami Tennis Channel. Po chwili jednak zyskał nieco pewności siebie i podzielił się swoimi przemyśleniami po meczu mamy. "Moja mama wygrała, więc mi się to podoba" - przyznał krótko, ale treściwie. Później głos zabrała sama tenisistka, która oceniła starcie w rywalką z Włoch. "Zaczęłam naprawdę solidnie, grałam agresywnie. Nie pozwoliłam jej dyktować warunków. Wcisnęłam pedał gazu i tak naprawdę nie zdejmowałam go do końca meczu. W ważnych momentach naprawdę się postarałam" - oznajmiła.