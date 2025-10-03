Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sygnał dla Dawida Celta, a już za chwilę decyzja. Polka w półfinale WTA, historyczna chwila

Aktualizacja

Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette lada chwila zaczną zmagania w Wuhanie, w Chinach punktów szuka też Katarzyna Kawa. Maja Chwalińska i Linda Klimovičová wybrały inną opcję - turnieje WTA 125 we Włoszech i Turcji. I spisują się tam wyśmienicie. Była reprezentantka Czech właśnie awansowała do półfinału w Samsunie, co oznacza dla niej historyczną chwilę. Choć mecz, w którym prowadziła 6:3, 5:2 i 40-0 wymknął jej się spod kontroli. A co mają z tym wspólnego Dawid Celt i Wim Fissette?

Linda Klimovicova znów wysłała sygnał Dawidowi Celtowi, tuż przed powołaniami do kadry na turniej BJK Cup
Linda Klimovicova znów wysłała sygnał Dawidowi Celtowi, tuż przed powołaniami do kadry na turniej BJK CupMarcin Cholewiński/Newspix.pl & Foto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP/Newspix

Na przełomie marca i kwietnia tego roku Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, rozważał powołanie Lindy Klimovičovej do kadry na turniej eliminacyjny w Radomiu. Rywalkami Polek były Szwajcarki i Ukrainki, z gry zaś zrezygnowały: zmęczona Iga Świątek i kontuzjowana Magdalena Fręch.

To o tyle ciekawe, że Klimovičova jeszcze rok temu reprezentowała Czechy, choć od kilku lat mieszkała już w Bielsku-Białej i starała się o polski paszport. W końcu go dostała, ale tamtej jesieni leczyła kontuzję. Straciła sporo punktów w rankingu WTA, musiała nadrabiać straty, by załapać się do kwalifikacji French Open. I właśnie w pierwszej połowie kwietnia wypadł jej kluczowy start w zawodach ITF W75 w Calvi.

- Robiłem podejście pod Lindę, koniec końców dość późno, ale to wynikało z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Dostała propozycję, żeby pojawić się, przyjechać, poznać trochę lepiej. By pobyła z drużyną - mówił wtedy Celt w podcaście "Break Point". I zaznaczył:

To nie było możliwe w tym terminie, uargumentowała mi to bardzo logicznie, przyjąłem wytłumaczenia, bo były zrozumiałe. Nie szukałem już nikogo dalej
Dawid Celt

Wtedy w Calvi Linda dotarła do ćwierćfinału, w nim przegrała 2:6, 6:7 (5) z młodszą od siebie o niecały rok Sofią Costoulas. Belgijka kilka dni wcześniej grała w meczu BJK Cup z Węgrami, postawił na nią kapitan drużyny narodowej Wim Fissette, czyli trener Igi Świątek. A ona zadaniu sprostała. Na Korsyce zaś wygrała cały turniej, to także i jej - podobnie jak Polce - dało przepustkę do kwalifikacji French Open. A później także i Wimbledonu oraz US Open.

Teraz doszło do rewanżu. Tuż przed tym, jak nastąpią powołania na listopadowe turnieje BJK Cup, a swoje nominacje ogłoszą Celt i Fissette.

    WTA 125 Samsun. Arcyważny mecz Lindy Klimovičovej o półfinał. Rewanż i walka o historyczny ranking

    Obie zawodniczki zmierzyły się w ćwierćfinale WTA 125 w Samsunie - mieście na północy Turcji, nad Morzem Czarnym. To sąd jest Samsunspor, który w czwartek wygrał w Warszawie z Legią 1:0 w meczu Ligi Konferencji.

    Polka od początku grała "zero-jedynkowo", stawiała na bardzo mocny serwis, ale też ryzykowała na returnie. Kluczowy był jednak serwis, ryzykowała tak pierwszym podaniem, jak i drugim. Miała znakomitą skuteczność, ale pod warunkiem, że... trafiała. Zdarzały się też bowiem i liczne podwójne pomyłki, nawet tuż po sobie. A już cztery w jednym gemie mogły dodatkowo irytować. Taka taktyka była o tyle utrudniona, że przy korcie bardzo mocno wiało.

    Wim Fissette gratuluje Sofii Costoulas
    Wim Fissette gratuluje Sofii CostoulasVIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / BELGA VIA AFPAFP

    Wszystko układało się jednak po myśli zawodniczki pochodzącej z Ołomuńca. Pierwszego seta wygrała po 41 minutach 6:3 - zakończyła go asem. Wyszła z opresji w drugim gemie drugiej partii, gdy długo broniła się przed przełamaniem, a Costoulas miała trzy okazje na 2:0. Linda wpadła w "tryb nieszczący", czego się nie tknęła, to zamieniało się w punkt. A jej statystyki skuteczności pierwszego podania aż do końcówki drugiego seta były imponujące.

      Pierwsze trzy piłki meczowe uzyskała przy stanie 6:3, 5:1. Nie wykorzystała ich, choć tę pierwszą atakowała po słabym drugim podaniu rywalki już na linii kara serwisowego. Za chwilę było 6:3, 5:2 i 40-0, to Polka serwowała. I... popełniła dwa podwójne błędy, doszedł jeszcze słaby drugi serwis, który Belgijka zaatakowała. Costoulas doszła na 3:5, za moment na 4:5, wkrótce miała dwa break pointy na remis. W pełni kontrolowany mecz zamienił się w horror.

      To jednak Linda zdobyła ostatni punkt, ósmy meczbol okazał się skuteczny, wygrała 6:3, 6:4. Po meczu, w którym miała aż sześć asów, ale też i 11 podwójnych błędów.

      O finał zagra z Kają Juvan lub Marią Timofiejewą. W rankingu WTA "na żywo" awansowała na 165. miejsce, przed najbliższą weekendową aktualizacją wyprzedzić ją może jeszcze tylko pięć rywalek. A to oznacza, że poprawi swoją rekordową pozycję z początku września, gdy była 171.

      Samsun (W)
      Ćwierćfinały
      03.10.2025
      09:05
      Zakończony
      Tenisistka wykonuje zamach rakietą podczas meczu na otwartym korcie, ubrana w różową sukienkę sportową i białą czapkę z daszkiem, piłka tenisowa znajduje się w powietrzu.
      Linda KlimovicovaFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP
