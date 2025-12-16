Aryna Sabalenka w ostatnich miesiącach potwierdziła, że należy do ścisłej światowej czołówki kobiecego tenisa. Białorusinka, liderka rankingu WTA, ma za sobą kolejny bardzo udany sezon, w którym imponowała regularnością, siłą mentalną i widowiskowym stylem gry. Ostatnio jednak wokół czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej zrobiło się głośno nie tylko ze względu na wyniki sportowe. Sporo kontrowersji wywołała zapowiedź jej nadchodzącego meczu pokazowego, określanego mianem "Bitwy Płci", w którym zmierzy się z Nickiem Kyrgiosem. Pomysł starcia liderki kobiecego tenisa z jednym z najbardziej nieprzewidywalnych tenisistów świata wzbudził skrajne opinie. Jedni widzą w nim ciekawą formę promocji dyscypliny, inni zarzucają organizatorom pogoń za sensacją kosztem sportowej powagi.

Eva Lys zabrała głos ws. meczu Aryny Sabalenki i Nicka Kyrgiosa. "Idealna para"

Do tego tematu odniosła się Eva Lys, która niedawno zakończyła najlepszy sezon w swojej karierze. Niemka uplasowała się na 40. miejscu rankingu WTA, zostając nową rakietą numer jeden w swoim kraju. 23-latka zanotowała przełomowy rok, docierając m.in. do czwartej rundy Australian Open oraz ćwierćfinału turnieju w Pekinie. Szczególnie głośnym echem odbiło się jej zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną, będące pierwszą wygraną Lys z zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu.

W rozmowie z "Sport 1" Niemka przyznała, że ma mieszane uczucia wobec pojedynku Sabalenki z Kyrgiosem, ale jednocześnie docenia rolę Białorusinki w promocji kobiecego tenisa. "Uważam, że Aryna Sabalenka jest bardzo dobra dla kobiecego tenisa. Przesuwa granice i miewa niezwykłe momenty w tym sporcie" - podkreśliła.

Lys nie kryła też, że całe wydarzenie ma charakter marketingowy. "Nie jest tajemnicą, że to świetny chwyt reklamowy, mający na celu przyciągnięcie większej uwagi do tenisa. Z kim innym można by coś takiego osiągnąć? Z Nickiem Kyrgiosem, oczywiście. To idealna para" - oceniła, dodając, że tenis bywa traktowany zbyt serio. Jej zdaniem podobne wydarzenia mogą być początkiem szerszej popularyzacji dyscypliny, choć dopiero reakcje kibiców pokażą, czy "Bitwa Płci" okaże się sukcesem, czy kolejną kontrowersją.

