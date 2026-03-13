Turniej WTA 1000 w Indian Wells był dla Igi Świątek trzecim indywidualnym występem w tym sezonie. Dotychczas Raszynianka za każdym razem docierała do ćwierćfinału, ale nie potrafiła pokonać tej bariery. Podobnie zakończyła się przygoda Polki także ze zmaganiami na terenie Kalifornii. Po udanych meczach z Marią Sakkari i Karoliną Muchovą, przyszła przegrana z Eliną Switoliną. Nasza reprezentantka słabo weszła w ten pojedynek, wyraźnie uległa w premierowej odsłonie. Potem zdołała doprowadzić do trzeciej partii, ale w kluczowym momencie zabrakło chłodnej głowy. Ostatecznie to Ukrainka cieszyła się ze zwycięstwa 6:2, 4:6, 6:4.

Potem zawodniczka naszych wschodnich sąsiadów mogła przyglądać się, z kim przyjdzie jej rywalizować w starciu o finał tysięcznika w Indian Wells. Jeszcze zanim Switolina rozegrała ostatnią piłkę meczu ze Świątek, na Stadium 1 wystartowała już potyczka z udziałem Jessiki Peguli oraz Jeleny Rybakiny. To właśnie ta batalia miała wyłonić następną przeciwniczkę dla 31-latki. Amerykanka polowała na ósmy półfinał z rzędu, a także na rewanż chociażby za porażkę z reprezentantką Kazachstanu na etapie najlepszej "4" tegorocznego Australian Open. O godz. 2:40 stało się jasne, która zawodniczka zmierzy się z Eliną.

WTA Indian Wells: Jessica Pegula kontra Jelena Rybakina w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Rybakiny. Już na "dzień dobry" zobaczyliśmy walkę na przewagi, ale wówczas jeszcze bez break pointa. Ten pojawił się w trzecim gemie. Pegula miała szansę zgarnąć piąty punkt z rzędu po wyjściu ze stanu 0-40, ale finalnie Jelena utrzymała swoje podanie. Kluczowy moment premierowej odsłony przypadł tuż po zmianie stron. Wówczas Jessica nie wykorzystała prowadzenia 30-15 przy własnym podaniu i sytuacja w secie wymknęła się spod kontroli tenisistki z USA. Amerykanka popadła w kryzys, nie zdołała już zgarnąć choćby jednego "oczka" do końca partii. Ostatecznie reprezentantka Kazachstanu wygrała ją aż 6:1.

Druga część pojedynku wyglądała inaczej. To Pegula jako pierwsza wywalczyła przełamanie. Stało się to w czwartym gemie. Potem poprawiła własnym podaniem i wyszła na 4:1. Gdy wydawało się, że Jessica jest na dobrej drodze, by doprowadzić do trzeciej partii, wówczas nastał zwrot akcji. Podczas siódmego rozdania 5. rakieta świata nie wykorzystała prowadzenia 30-15. Później, mimo trzech break pointów dla Jessie, Jelena wyrównała stan rywalizacji na 4:4. Ostatecznie o losach seta decydował dopiero tie-break. Ten niemal od samego początku układał się po myśli Rybakiny.

Mecz dobiegł końca o godz. 2:40 czasu polskiego. Mistrzyni Australian Open 2026, dzięki skutecznemu zwrotowi akcji na koniec, triumfowała w dwóch odsłonach - 6:1, 7:6(4). Tym samym Amerykance nie udało się wziąć rewanżu za porażkę z Melbourne i jej seria siedmiu półfinałów z rzędu dobiegła końca. To reprezentantka Kazachstanu zmierzy się z Eliną Switoliną. Początek tej batalii w nocy z piątku na sobotę nie przed godz. 2:00 czasu polskiego. Wcześniej, bo około północy, odbędzie się potyczka Aryny Sabalenki z Lindą Noskovą. Wygrana Rybakiny z Pegulą oznacza też, że Jelena po raz pierwszy w karierze zostanie wiceliderką rankingu. W najnowszym notowaniu, które ukaże się 16 marca, Iga Świątek spadnie na trzecią pozycję.

Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Jelena Rybakina IZHAR KHAN AFP

Jessica Pegula William West AFP

Elina Switolina William West AFP

