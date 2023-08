Zaczął się turniej WTA 500 w Waszyngtonie. Wiktoria Azarenka wróciła do gry po odpadnięciu z Wimbledonu przeciwko Elinie Switolinie. W pierwszej rundzie w stolicy Stanów Zjednoczonych los połączył ją właśnie z ostatnią pogromczynią. Dwukrotnej zwyciężczyni Australian Open nie udało się zrewanżować - po raz kolejny nie była w stanie wygrać choćby seta. Pod tym względem nic w porównaniu do spotkania 9 lipca się nie zmieniło.

Ważne było jednak to, co stało się po zakończeniu obu meczów. Na Wimbledonie Azarenka została wygwizdana przez londyńską publiczność za niepodejście do siatki, by próbować podać rękę przeciwniczce po ostatniej wymianie. "Vika" ograniczyła się wtedy tylko do pożegnalnego gestu dłonią na odległość, bo wiedziała, że Switolina nie podaje dłoni Białorusinkom i Rosjankom.