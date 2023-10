Świetny występ Polaka, finał szybciej niż u Hurkacza. Rekord w rankingu

Cztery niespodzianki i finał. Maks Kaśnikowski zachwycił w Południowym Tyrolu

Włoski kurort Ortisei w Południowym Tyrolu bardziej znany jest ze świetnych warunków do uprawiania narciarstwa, ale właśnie teraz zorganizowano tam halowego challengera na kortach twardych - z udziałem m.in Kaśnikowskiego.

Młody Polak spisywał się znakomicie - każdy z jego czterech wcześniejszych rywali był wyżej notowany w rankingu , każdy miał większe doświadczenie. W starciu z Belgiem Michaelem Geertsem w drugiej rundzie zawodnik CKS Grodzisk Mazowiecki musiał rozgrywać tie-breaka w trzecim secie, wygrał go 7:4. Trzysetowy był też jego półfinał z Włochem Federico Gaio , trójką w tym turnieju i 213. zawodnikiem świata. A jednak Polak poradził sobie, pokazał, że stać go na kolejny skok.

20-latek dziś mierzył się ze Słowakiem Lukášem Kleinem , który kilka miesięcy temu był 133. na liście, ma na koncie w tym roku zwycięstwo z Jiřím Lehečką , czy - niedawno - wygranego seta i krecz na końcu w starciu ze Stefanosem Tsitsipasem . Faworytem był więc rywal Polaka, ale to Kaśnikowski na samym końcu miał wszystko w swoich rękach.

Dramatyczny finał w Ortisei. Szkoda szans Polaka, miał dwie piłki mistrzowskie

W drugim secie sytuacja się powtórzyła, 20-latek spod Pruszkowa znów został przełamany, od razu na starcie. Mało tego, Słowak mógł podwyższyć wkrótce na 3:0, miał cztery okazje, a to pewnie załatwiłoby sprawę. Kaśnikowski nie umiał dobrać się do podania rywala, aż przyszedł dziesiąty gem, a w nim Klein serwował po stan 1:1. I wtedy Kaśnikowski zdołał w końcu dopiąć swego, znów wyrównał, za chwilę rywalizację rozstrzygał tie-break. Tym razem doszło tylko do jednej straty podania - pierwszą akcję przegrał tak Polak.