Świetny start polskiej tenisistki, Rosjanka rozbita w godzinę

30-latka zrobiła więc sobie krótką przerwę, do gry wróciła w tym tygodniu w Biarritz. We wtorek, razem z Weroniką Falkowską, pokonały w pierwszej rundzie debla francuską parę: Fiona Ferro/Tessah Andrianjafitrimo 6:2, 7:5, co niespodzianką nie było. Polki mają najwyższy numer rozstawienia, potrafią ze sobą grać, pokazały to na początku roku, wygrywając turniej WTA w Kolumbii.