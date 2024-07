Świetny start Linette w meczu z półfinalistką French Open. A skończyło się 6:1

Druga rakieta Polski w kobiecym tenisie pozostawała jeszcze jednak w deblu, gdzie jeszcze tego samego dnia czekał ją pojedynek u boku Alicji Rosolskiej, która wraca do gry po rocznej przerwie. Nasze zawodniczki zmierzyły się z parą Marta Kostiuk/Dajana Jastremska. Ukrainki też miały dzisiaj pracowity dzień, bowiem same rywalizowały wcześniej w singlu, z różnym skutkiem. Kostiuk wygrała swoją batalię, z kolei Jastremska przegrała. O tym, że Marta potrafi grać w debla, można się było przekonać m.in. podczas tegorocznego French Open. Razem z Eleną-Gabrielą Ruse dotarły do półfinału imprezy. Reprezentantki Polski czekało zatem trudne zadanie.