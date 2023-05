Świetny start Fręch w Rzymie. Za awans zarobiła spore pieniądze

Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka miała trudne zadanie do wykonania, znacznie niżej notowana Matilde Paoletti od samego początku sprawiała jej bowiem problemy. W końcu po trwającej 2 godziny i 40 minut batalii nasza tenisistka zapewniła sobie awans do kolejnego etapu imprezy. Przy okazji zarobiła sporą sumkę.