Świetny początek Fręch w starciu z Pegulą. 123 minuty walki o trzecią rundę

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po wtorkowych meczach z udziałem Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, dzisiaj przyszedł czas na kolejną dawkę polskich emocji na turnieju WTA 1000 w Toronto. W środę jako pierwsza do walki o awans do trzeciej rundy wkroczyła Magdalena Fręch. Rywalką 28-latki była broniąca tytułu w tym kanadyjskim mieście Jessica Pegula. Podobnie jak sześć dni temu, znów doszło do trzysetowej batalii. Amerykanka zwyciężyła 3:6, 6:3, 6:2. Oto co się wydarzyło na korcie Grandstand.

Magdalena Fręch rywalizowała z Jessicą Pegulą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto
Magdalena Fręch rywalizowała z Jessicą Pegulą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w TorontoEmilee ChinnAFP

30 lipca Magdalena Fręch i Jessica Pegula rywalizowały ze sobą o ćwierćfinał WTA 500 w Waszyngtonie. Polka stawiała dzielny opór trzeciej rakiecie świata przez dwa sety, ale w decydującej odsłonie dominowała Amerykanka. Ostatecznie to tenisistka z USA triumfowała 3:6, 6:3, 6:0. Drabinka zmagań rangi "1000" w Toronto ułożyła się w taki sposób, że obie mogły trafić na siebie w batalii o awans do najlepszej "32" turnieju. Najpierw zawodniczka urodzona w Łodzi musiała jednak pokonać Leolię Jeanjean. Fręch dokonała tej sztuki, zwyciężając 7:5, 6:3. W ten sposób już po zaledwie sześciu dniach doszło do rewanżowej potyczki z Pegulą.

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W normalnej rzeczywistości mecz powinien odbyć się już wczoraj. Organizatorzy poszli jednak na rękę Jessice ze względu na fakt, że jeszcze w poniedziałek dogrywała swój finał z Alexandrą Ealą w Waszyngtonie. I co ciekawe, trzecia rakieta świata również zakończyła zmagania przegraną w trzecim secie 0:6. Polka posiadała zatem drobną przewagę nad tenisistką z USA, była już ograna z kortami w Kanadzie. Za Pegulą przemawiało jednak ogromne doświadczenie i sukcesy, jakie osiągała w Canadian Open - w 2023 roku wygrała w Montrealu, a 12 miesięcy później w Toronto. Broniła zatem tytułu w tym mieście, bowiem ostatnia rywalizacja w tej lokalizacji odbywała się dwa lata temu.

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WTA Toronto: Magdalena Fręch kontra Jessica Pegula w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się bardzo dobrze z perspektywy Fręch. Nasza reprezentantka utrzymała podanie, a po zmianie stron niespodziewanie przełamała rywalkę. Niespodziewanie, bo Pegula miała 40-0 przy własnym serwisie. Kolejne punkty wędrowały jednak na konto Magdaleny. Po chwili Polka wyszła ze stanu 15-30 i podwyższyła prowadzenie. W czwartym gemie powinny być dwa break pointy z rzędu dla naszej tenisistki na 4:0. 28-latka popełniła jednak zaskakujący błąd przy smeczu i gem się odwrócił. Jessica zaczepiła się na grę. W trakcie piątego rozdania odrobiła stratę przełamania, mimo że Fręch posiadała piłkę na 4:1.

Po zmianie stron Amerykanka podawała po wyrównanie. Gdy wydawało się, że trzecia rakieta świata łapie już lepszy rytm, nagle sytuacja znów zaczęła się toczyć po myśli naszej reprezentantki. Po podwójnym błędzie serwisowym Peguli, zawodniczka pochodząca z Łodzi dostała dwa break pointy na 4:2 i wykorzystała już pierwszego z nich. Polka próbowała zamknąć partię już w ósmym gemie, ale ostatecznie ta sztuka powiodła się w dziewiątym. Tak jak niespełna tydzień temu, Magdalena triumfowała 6:3 w premierowej odsłonie.

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Pegula natychmiast odpowiedziała na starcie drugiej partii. Znów łapała lepszy rytm, miała nawet piłkę na 3:0. Ostatecznie przegrała jednak trzeciego gema, kończąc go podwójnym błędem serwisowym. Naszej reprezentantce nie udało się doprowadzić do remisu. W kolejnych minutach Amerykanka dopięła już swego i potwierdziła przewagę, wychodząc na 4:1. Polka do końca walczyła o odrobienie strat w tej partii. Obejrzeliśmy niezwykle zacięte siódme rozdanie, gdzie Magdalena miała w sumie trzy break pointy. Finalnie Jessica utrzymała różnicę jednego przełamania i wynikiem 6:3 doprowadziła do decydującej odsłony.

Tam wydarzenia toczyły się bardzo szybko, podobnie jak w Waszyngtonie. Na starcie trzeciego seta Amerykanka błyskawicznie wypracowała sobie solidną zaliczkę. W drugim gemie wyszła ze stanu 15-30 i uciekała naszej reprezentantce. W pewnym momencie na tablicy wyników było już 4:0 dla Peguli. Dopiero wtedy Magdalena uzyskała premierowe "oczko" w tej części spotkania i sprawiła, że nie było powtórki rezultatu ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Jessica pilnowała jednak przewagi podwójnego breaka do samego końca. Ostatecznie Amerykanka zwyciężyła 3:6, 6:3, 6:2 po 123 minutach walki. Rywalką tenisistki z USA w trzeciej rundzie WTA 1000 w Toronto będzie Kamilla Rachimowa.

Dokładny zapis relacji z meczu Magdalena Fręch - Jessica Pegula jest dostępny TUTAJ.

Toronto (K)
1/32 finału
05.08.2026
18:10
Zakończony
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Kobieta w czarnej sportowej sukience i z daszkiem na głowie stoi na korcie tenisowym z rakietą gotowa do odbioru piłki.
Magdalena FręchFoto OlimpikAFP
Tenisistka w czarnym stroju sportowym unosi rękę, stojąc na korcie, w tle widoczni kibice i rozmyta postać trzymająca piłkę tenisową.
Jessica PegulaPedro PARDOAFP
zawodniczka tenisowa w sportowym stroju wiwatuje z zaciśniętą pięścią, trzymając rakietę na korcie tenisowym
Kamilla RachimowaElsaAFP


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