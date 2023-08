Magdalena Fręch w pierwszej połowie sierpnia zameldowała się w Cincinnati, gdzie wzięła udział w kwalifikacjach do turnieju rangi WTA 1000. Marzenia Polki o awansie do drabinki głównej przekreśliła Lindę Noskovą , która po trzysetowym meczu wyeliminowała 25-latkę. Ta szansę na powetowanie sobie tego niepowodzenia otrzymała bardzo szybko, bo już tydzień później znalazła się na liście startowej kwalifikacji do turnieju w Cleveland.

Magdalena Fręch z awansem. Zagra w turnieju WTA w Cleveland

Fręch jest obecnie 77. tenisistką świata , przez co starcie zapowiadało się na bardzo wyrównane. I początkowo takie było - Polka wprawdzie przełamała Niemkę przy pierwszej okazji, ale ta odpowiedziała przełamaniem powrotnym i doprowadziła do stanu 3:3.

Fręch równie udanie co pierwszą, rozpoczęła drugą partię. W drugim gemie wykorzystała trzeciego break pointa, a po własnym podaniu prowadziła już 3:0. Niemka wprawdzie odpowiedziała przełamaniem powrotnym, ale to było za mało na dobrze dysponowaną Fręch, która wygrała kolejnego gema przy serwisie rywalki i pewnie zmierzała do zwycięstwa w secie, który ostatecznie wygrała 6:3, a całe spotkanie 2:0 (6:3, 6:3). Tym samym Polka uzyskała awans do turnieju głównego w Cleveland.