Magda Linette zagra w sobotę dwa razy. Trudniejsza przeprawa zapowiada się w singlu

W tej sytuacji największą polską nadzieją w rywalizacji WTA jest Magda Linette, dziś 19. rakieta świata. Poznanianka awansowała już do trzeciej rundy, w czwartek pokonała Rosjankę Jewgieniję Rodinę. Teraz jednak poprzeczka idzie mocno w górę - w sobotę zmierzy się ze starszą od siebie o 2,5 roku Białorusinką Wiktorią Azarenką. Spotkanie Polki z byłą liderką rankingu WTA zostanie rozegrane na korcie Butcha Buchholza, trzecim co do ważności w Miami. Jest zaplanowane jako drugie w kolejności, a sesja poranna zacznie się o godz. 16 polskiego czasu. Poznanianka powinna więc wyjść na kort około godz. 17.30 - 18 - będzie to zależało od długości starcia Rosjanki Liudmiły Samsonowej z Chinką Qinwen Zheng.