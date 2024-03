Świetne wieści dla Świątek, odpadły jej dwie kolejne rywalki. Mordercza runda gwiazd

Azarenka znów zawiodła. Bolesna porażka i krótka przygoda z Indian Wells

Zheng daleka od formy z Australian Open. Tym razem wygrało doświadczenie

Na fali sukcesu z Australian Open, jakim było dotarcie do finału, Qinwen Zheng przystępowała do Indian Wells jako jedna z zawodniczek, których postawa będzie śledzona baczniej przez kibiców. Co prawda w Dosze i Dubaju nie spisała się najlepiej, jednak mimo to zachowała miejsce w czołowej dziesiątce rankingu WTA.