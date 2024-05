Sabalenka zaś odwrotnie - mogła stracić swoje drugie miejsce. Mało tego - spaść nawet na czwarte. Wystarczyło, by przegrała swój czwartkowy półfinał z Jeleną Rybakiną, a później reprezentantka Kazachstanu sięgnęła po trofeum. I pierwszy cel miała praktycznie wyłożony na tacy - wygrała pierwszego seta, w drugim prowadziła 5:4 i serwowała, gdy przy stanie 30:30 dostała "wykładankę" tuż za siatkę . I przy niej minimalnie się pomyliła, co zmieniło losy tego starcia.

Aryna Sabalenka osaczona przez dwie rywalki. Przegrany półfinał to poważne konsekwencje

Iga o tym długo nie mówiła, otworzyła się dopiero w listopadzie w Cancun, gdzie w kapitalnym stylu wygrała WTA Finals i odzyskała przodownictwo. - Pamiętałam tutaj, ile było dodatkowych emocji związanych z tą rywalizacją, ile nerwów mnie to kosztowało aż do czasu US Open. Najdziwniejsze jest to, że tego typu sukcesy przychodzą wtedy, gdy się ich najmniej spodziewasz - powiedziała w Meksyku.