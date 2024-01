Świetna wiadomość dla polskiego tenisisty. Będzie szansa na duży awans

Za niedzielną wygraną Majchrzak otrzymał 15 punktów ATP. To bardzo mało, przynajmniej dla kogoś, kto kiedyś był 75. w światowym rankingu i za swój największy sukces w karierze - półfinał turnieju ATP 250 w Pune w lutym 2022 roku - dostał 90 punktów. Nawet wygrywając kolejne ITF-y nie byłby w stanie znaleźć się na miejscu, które zagwarantowałoby mu udział w kwalifikacjach Wielkich Szlemów.

W środę Majchrzak zaczyna kolejny turniej ITF w Monastyrze

A to jest cel, który postawił sobie zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego. - W najbardziej optymistycznej wersji chciałbym grać w kwalifikacjach tegorocznego US Open, ale realnie patrząc w kwalifikacjach Australian Open 2024 - mówił przed wylotem do Tunezji w grudniu ubiegłego roku.

W tej chwili Majchrzak zaczyna od zera, tak jakby był juniorem. Gra w turniejach ITF. Pierwszy z nich wygrał. W niedzielę odniósł zwycięstwo w Monastyrze. W środę rozpoczyna rywalizację w tym samym kurorcie, znów w zawodach tej samej rangi, z możliwością zdobycia najwyżej 15 punktów do rankingu. Nie ma co ukrywać - jest faworytem.

Aż 125 punktów do zdobycia...

Według wstępnych planów polski tenisista miał sobie w przyszłym zrobić przerwę, a po tygodniu zagrać następny turniej. Po cichu liczył na to, że dostanie "dziką kartę" do eliminacji turnieju wyższej ligi - challengerów. Marzenie właśnie się spełniło.

We wtorek wieczorem Majchrzak poinformował, że otrzymał zaproszenie do ATP Challenger 125 w Ottignies-Louvain-La Neuve w Belgii. To turniej o puli nagród 148 625 euro. Tylko za przejście jednej rundy dostaje się tyle, ile za zwycięstwo w ITF. Za wygraną w całym turnieju - 20 300 euro. Ale najważniejsze w przypadku, że za triumf w finale tenisista otrzymuje aż 125 punktów w rankingu.



... ale obsada bardzo mocna

Ale o to nie będzie łatwo. To bardzo silnie obsadzony turniej. W ubiegłym roku turniej w Ottignies-Louvain-La Neuve wygrał Belg David Goffin (107. ATP), kiedyś siódmy w ATP. Wśród zgłoszonych są m.in.: zwycięzca ATP Next Gen z ubiegłego roku Serb Hamad Medjedović (102. ATP), Francuz Benjamin Bonzi (110. ATP), Amerykanin Brandon Nakashima (128. ATP).

W eliminacjach pojawią się m.in. Bośniak Damir Dżumhur (160. ATP), Szwajcar Marc-Andrea Huesler (191. ATP). Bez względu na losowanie Majchrzaka czeka trudny sprawdzian.

Olgierd Kwiatkowski

Kamil Majchrzak / Yuichi Yamazaki / AFP

Kamil Majchrzak / Soeren Stache / AFP