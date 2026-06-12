Światowy tenis w Poznaniu! W niedzielę rusza turniej Enea Poznań Open

W tym roku z numerem jeden zagra w Poznaniu Aleksandr Shevchenko, dla którego będzie to czwarty start w tym turnieju. Tenisista z Kazachstanu najlepszy wynik na kortach na Golęcinie osiągnął w 2021 roku, docierając do półfinału. To obecnie 97. zawodnik rankingu ATP, chociaż na początku 2024 roku plasował się już w czołowej pięćdziesiątce. Do Poznania przyjedzie prosto z kortów Rolanda Garrosa, gdzie w pierwszej rundzie uległ Alexowi Michelsenowi.

W gronie faworytów wymieniany jest także Jan Choinski. Brytyjczyk, którego ojciec i jednocześnie trener pochodzi z Polski, pod koniec maja wygrał Challenger w Zagrzebiu, osiągając najwyższy ranking w karierze. W wieku 29 lat jest o krok od debiutu w pierwszej setce światowego zestawienia (105. miejsce). Przyjazd tego zawodnika wzbudzę spore zainteresowanie, nigdy dotąd nie grał w Poznaniu. A to bardzo ciekawa postać. "Syn baletnicy zatańczył do drugiej rundy" - pisały o nim brytyjskie media trzy lata temu, kiedy w debiucie na Wimbledonie sensacyjnie pokonał Serba Duszna Lajovicia. W kolejnej rundzie syn byłej baletnicy Royal Ballet School przegrał z Hubertem Hurkaczem.

W gronie faworytów Enea Poznań Open nie można pominąć również ubiegłorocznego finalisty Dalibora Svrciny. Czy rozstawionego z czwórką Facundo Diaz Acosta, który kilkanaście dni temu w Paryżu przebrnął przez kwalifikacje i dotarł do 2. rundy.

Szansa dla Polaków

Kibice liczą, że w walce o najwyższe cele ponownie zobaczymy biało-czerwonych, którzy w historii trzykrotnie triumfowali w Parku Tenisowym Olimpia. Byli to Jerzy Janowicz (2012), Hubert Hurkacz (2018) oraz Maks Kaśnikowski (2024). Ten ostatni stanie przed szansą ponownego zwycięstwa, zagra w Poznaniu dzięki dzikiej karcie. "Na szczęście przez ostatni rok nie miałem większych problemów zdrowotnych. Rehabilitacja przed turniejem w Poznaniu pozwoliła mi zachować ciągłość gry. Oczywiście pojawiały się drobne urazy, ale to normalne. Zagrałem dużo meczów i turniejów. W pierwszych miesiącach wracałem do formy, ale w tym roku wszystko idzie w dobrą stronę" - przyznał Kaśnikowski.

Drugą dziką kartę otrzymali także Daniel Michalski oraz Tomasz Berkieta, jeden z najbardziej obiecujących polskich tenisistów młodego pokolenia. Dzikie karty do eliminacjach otrzymali także: Alan Ważny, Filip Pieczonka, Aleksander Błuś oraz zwycięzca turnieju prekwalifikacyjnego, numer jeden w junirskim rankingu PZT Jan Sadzik.

Wybitni sportowcy przyjadą do Poznania

Wyjątkowym dniem w trakcie trwania Enea Poznań Open będzie środa, 17 czerwca. Tego dnia odbędzie się Strefa Równowagi Mentalnej, w której porad sportowcom i rodzicom będą udzielały gwiazdy polskiego sportu. To: Otylia Jędrzejczak, Anna Kiełbasińska, Natalia Madaj-Smolińska, Natalia Partyka, Jan Szymański, Maciej Lepiato, czy trener Tomasz Kryk. "To wspaniała inicjatywa, wszyscy wiemy jak ważna jest dbałość o rozwój mentalny młodych sportowców i jak potrzebne jest dla nich odpowiednie wsparcie. Bardzo się cieszę z udziału w tym wydarzeniu, to wpisuje się w działania mojej Fundacji. To będą na pewno ciekawe rozmowy" - powiedziała Otylia Jędrzejczak. Wszystkie panele poprzedzone będą krótkimi ćwiczeniami praktycznymi z zakresu technik mentalnych.

W Kinie Plenerowym podczas Enea Poznań Open będzie można zobaczyć cztery produkcje: F1, Wimbledon, Jestem Bolt oraz Wielki Marty. Wśród wielu atrakcji dla kibiców będzie m.in. wzlot balonem Enei, który będzie można wygrać w konkursach organizowanych podczas turnieju.

Enea Poznań Open odbędzie się w dniach od 14 do 20 czerwca. Pierwszego dnia odbędą się eliminacje, w poniedziałek 15 czerwca rozpocznie się turniej główny, zwycięzców w grze singlowej i deblowej poznamy w sobotę, 20 czerwca. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie https://eneapoznanopen.pl/.





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