Światowe media piszą o Świątek. "To po prostu pasuje"

Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju WTA w Madrycie pokonała Amerykankę Alison Riske 6:1, 6:1 i pewnie awansowała do kolejnej fazy. Tenisowe media na świecie są pod wielkim wrażeniem Polki, która wręcz rozbiła rywalkę i wróciła na korty ziemne, czyli nawierzchnię, na której czuje się najlepiej. Serwis mytennis.info napisał, że Świątek i mączka po prostu pasują do siebie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. EBL. Pierwsi reprezentanci Polski koszykarzy zaszczepieni (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Świątek w pierwszej rundzie turnieju w Madrycie dość łatwo odprawiła Riske, tracąc w meczu zaledwie dwa gemy. Jak zauważył serwis mytennis.info było to już ósme z rzędu zwycięstwo Polki na korcie ziemnym, co więcej, nasza zawodniczka od początku zeszłorocznego French Open nie straciła na "mączce" nawet seta! "Świątek i czerwona nawierzchnia po prostu do siebie pasują" - napisali dziennikarze tego portalu.



Sama zawodniczka zresztą za pośrednictwem Twittera napisała, że bardzo tęskniła za mączą.



Reklama