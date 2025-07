Turniej Polish Open stał się największą kobiecą imprezową tenisową w naszym kraju po tym, jak zaprzestano organizacji zmagań rangi WTA 250. Ostatnia edycja rozgrywek w ramach głównego cyklu touru pań odbyła się w stolicy przed dwoma laty. Wówczas najlepsza okazała się Iga Świątek. Nasza reprezentantka po raz pierwszy zdobyła tytuł na terenie ojczyzny, pokonując w finale Laurę Siegemund . Raszynianka brała udział w turnieju także w 2022 roku. Wtedy rozgrywano go jeszcze na mączce. Wówczas Polka odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z Caroline Garcią. W kolejnych miesiącach korty Legii w Warszawie przeszły gruntowną modernizację, na głównym obiekcie położono nawierzchnię twardą. To właśnie na hardzie swoje trofeum zgarnęła nasza najlepsza tenisistka.

Od ubiegłego sezonu Polska może się poszczycić jedynie turniejem rangi WTA 125. To zmagania spoza głównego cyklu kobiecych rozgrywek, nazywane często kobiecym Challengerem. W zeszłym roku na warszawskiej arenie błysnęła Maja Chwalińska, docierając do półfinału. Po trzysetowej walce uległa w nim utalentowanej Mayi Joint. Z kolei po tytuł w deblu sięgnęły Weronika Falkowska i Martyna Kubka . Polscy kibice mieli zatem swoje chwile radości podczas turnieju odbywającego się w stolicy naszego kraju.

W weekend wyciekły listy startowe do gry pojedynczej w ramach kolejnej edycji WTA 125 w Warszawie (28 lipca - 2 sierpnia). Portal "Polski Tenis" opublikował nazwiska, które zgłosiły się do udziału w imprezie rozgrywanej w stolicy naszego kraju. Listę otwiera Węgierka Anna Bondar, znajdująca się aktualnie na 75. miejscu w rankingu. Dalej znajduje się m.in. Katerina Siniakova. Czeszka w singlowym zestawieniu jest obecnie na 81. pozycji, ale wciąż przewodzi w rankingu deblistek. Jej ew. obecność byłaby z pewnością sporą gratką dla kibiców. Reprezentantka naszych południowych sąsiadów zgłosiła się na ten moment do turnieju odbywającego się w Polsce, gdyż nie uzyskała bezpośredniej kwalifikacji do głównej drabinki WTA 1000 w Montrealu (27 lipca - 7 sierpnia).