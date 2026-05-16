Światowa "jedynka" pod ścianą w Rzymie. Lekarz na Campo Centrale, mecz nagle przerwany

Jannik Sinner nie rozpoczął dobrze obecnego sezonu. Włoch odpadł z Australian Open na etapie półfinału, co oznaczało, że nie obroni tytułu. Jeszcze bardziej szokująca była porażka w ćwierćfinale "pięćsetki" w Dosze. Od tego momentu w tenisie Sinnera zmieniło się jednak wiele.

Dodatkowo ubył mu też na jakiś czas największy z rywali. Carlos Alcaraz od kwietnia walczy z kontuzją nadgarstka. W związku z tym Sinner stał się na naturalnym faworytem do zwycięstwa we wszystkich pozostających turniejach na kortach ziemnych. Triumfował w Monte Carlo, potem także w Madrycie.

Poważne problemy Sinnera w Rzymie. Mecz przerwany, udany powrót

Z dodatkową dawką pewności siebie przyjechał na "tysięcznik" do Rzymu. Do półfinału awansował, nie tracąc nawet seta. Faktem jest jednak, że nie miał na swojej drodze żadnego wysoko notowanego przeciwnika. Podobnie sprawa kształtowała się w przypadku jego półfinałowego rywala - Daniiła Miedwiediewa.

Rosjanin tracił sety, ale również nie grał z rywalem z TOP10. Wydawało się, że dla obu panów może to być naprawdę trudny wieczór, wymagający gigantycznego wysiłku. Tak nie było w przypadku Sinnera, jeśli chodzi o występ w pierwszym secie. Włoch wygrał 6:2, nie dając Daniiłowi złudzeń.

Druga partia rozpoczęła się jednak od zwrotu akcji. Już w pierwszym gemie serwisowym starszy z tenisistów przełamał przeciwnika. Miedwiediew miał piłki na 4:0, ale ich nie wykorzystał. W kolejnym gemie szanse na przełamanie miał Sinner i Włoch jedną z nich zamienił na gema. Wróciliśmy więc do równowagi gemowej.

Ten stan rzeczy nie zmienił się do stanu 5:5. W tym czasie kibice wielokrotnie mogli podnosić głos z zachwytu, bo na korcie działo się mnóstwo. Z każdą kolejną piłką widać było, że paliwo w "baku" Sinnera się kończy, coraz głębiej oddychał po kolejnych punktach. Ostatecznie Włoch przegrał drugą partię 5:7, tracąc pierwszego seta w turnieju.

Trzeci - decydujący set rozpoczął się fatalnie dla Miedwiediewa. Rosjanin już w drugim gemie serwisowym stracił serwis. Chwilę później Sinner poprosił o przerwę medyczną. Fizjoterapeuta i lekarz zdiagnozowali, że problem Włocha dotyczy jego prawego uda. Z tym Jannik miał drobne problemy już w ćwierćfinale.

Miedwiediew sugerował, że Włoch nie doznał żadnej kontuzji, a zwyczajnie nie wytrzymuje tempa meczu i dopadły go skurcze. Nie trudno było wyciągnąć taki wniosek. Sinner wielkrotnie nie dawał sobie rady w wymagających fizycznie meczach. Włoch wrócił do gry i przy stanie 4:2 oraz przewadze Miedwiediewa deszcz przerwał rywalizację na Campo Centrale.

Panowie do gry wrócili już kolejnego dnia. Pierwszy punkt w sobotę wygrał Rosjanin, doprowadzając do wyniku 4:3. To samo zrobił Sinner, który skorzystał na przerwie spowodowanej deszczem i wyszedł na kort bez widocznych dzień wcześniej problemów fizycznych.

Najbardziej wyrównany był ostatni gem serwisowy Sinnera. Miedwiediew nie zdołał jednak przełamać Włocha, który w około piętnaście minut zakończył to spotkanie, zapewniając sobie awans do finału. W tym w niedzielę zmierzy się z Casprem Ruudem. Początek o godzinie 17:00.

Jannik Sinner walczył z Daniiłem Miedwiediewem o tytuł ATP Masters 1000 w Indian Wells

Jannik Sinner odrobił w tym tygodniu 170 punktów do Carlosa Alcaraza.

