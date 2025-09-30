Światowa "jedynka" górą w Tokio. Pomoc medyczna w akcji, koniec finału po 92 minutach

Tym samym Alcaraz poprawił bilans starć bezpośrednich z Fritzem na 4-1. Początek był dla Amerykanina obiecujący, podtrzymał serwis i już w 2. gemie wypracował break pointa. Nie zamienił go jednak na przełamanie. Zaraz siły się wyrównały, to Hiszpan miał 40:0 i zarazem trzy szanse na wywalczenie zaliczki. Gdy było 4:4 bez breaków, zaczynało pachnieć tie-breakiem, ale z pewnością wielu kibiców miało z tyłu głowy, że zawodnik urodzony w kalifornijskim San Diego może zawieść w kluczowym momencie. Tak też się stało, przegrał podanie, a następnie nie uratował się na returnie. Zwycięzca tegorocznego Rolanda Garrosa i US Open wyszedł na prowadzenie w całym meczu.

Jak zwykle był efektowny - w czwartym gemie posłał pięknego loba, a w ósmym zachwycił publiczność ostrym bekhendem.

ATP 500 w Tokio: Carlos Alcaraz z tytułem. Fritz przegrał z rywalem i problemem zdrowotnym

Druga partia nie przyniosła takiego napięcia. Fritz poprosił o przerwę medyczną, niebawem zabandażowano mu udo, wyraźnie stracił na mobilności. Przegrał swojego pierwszego i trzeciego gema serwisowego, w obu przypadkach nawet nie po grze na przewagi, tylko do 30. Hiszpan trzymał się dobrze i niebawem na tablicy wyników pojawiło się 5:1. Amerykanin dwukrotnie podawał, by pozostać w meczu, pierwszy raz nawet przełamał wyżej notowanego rywala.

Strata była już jednak za duża, by odwrócić losy finału. 10. gem był chwilą prawdy - albo tytuł dla "Carlitosa", albo przełamanie na 5:5. Ręka Alcaraza nie zadrżała, wręcz przeciwnie, ostatnią piłkę skończył on ładnym skrótem. Sięgnął po 8. tytuł w tym sezonie, W XXI wieku tylko pięciu tenisistów zdołało zdobyć tyle w jednym roku: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković, Andy Murray i Jannik Sinner.

To też jego 24. triumf w karierze (w tym 9. na kortach twardych). Lider rankingu przenosi się teraz do Szanghaju, pierwsze spotkanie rozegra w piątek lub sobotę.

