Światowa "1" za burtą w Paryżu. Triumf nowej podopiecznej Wima Fissette'a

Już w piątek zostaną rozegrane pierwsze spotkania trzeciej rundy wielkoszlemowego Roland Garros, na korcie pojawią się m.in. Iga Świątek i Magda Linette, które zmierzą się w "polskim" meczu w Paryżu. Nasze reprezentantki awans do tego etapu turnieju przypieczętowały w środę, następnego dnia swoje mecze drugiej rundy rozegrały z kolei m.in. Aryna Sabalenka i Naomi Osaka. A wieczorem na prestiżowym Court Simonne Mathieu doszło do starcia Kateriny Siniakovej z Victorią Mboko.

Siniakova to przede wszystkim wybitna deblistka, aktualnie liderka rankingu WTA uwzględniającego zawodniczki gry podwójnej. 30-letnia Czeszka w 2026 roku wygrała cztery turnieje deblowe - w Adelajdzie triumfowała u boku Shuai Zhang, w Indian Wells, Miami i Madrycie sięgała po trofeum razem z Taylor Townsend. W Paryżu również zgłosiła się do turnieju z Townsend, czesko-amerykański duet w pierwszej rundzie rozbił Petrę Marcinko i Antonie Ruzić.

Obie deblistki próbują swoich sił także w singlu, przy czym Townsend miała dużego pecha, bo w pierwszej rundzie trafiła na swoją rodaczkę, rozstawioną z "4" Coco Gauff. I ugrała tylko cztery gemy (4:6, 0:6). Nieco lepiej poszło Siniakovej, ona na inaugurację wyeliminowała Simonę Waltert.

Roland Garros. Trzy sety w meczu Victoria Mboko - Katerina Siniakova

Czeszka w trzeciej rundzie właśnie w czwartkowy wieczór zmierzyła się z Mboko, czyli rozstawioną z "9" Kanadyjką, która od niedawna współpracuje z byłym trenerem Igi Świątek, Wimem Fissettem. Belg na meczach 19-latki był widziany już w Strasburgu, gdzie przed startem Roland Garros Mboko jego nowa podopieczna dotarła do finału. Następnie Fissette i Mboko przenieśli się do Paryża, tu na "dzień dobry" nastolatka zdeklasowała Nikolę Bartunkovą. I była zdecydowaną faworytką w meczu z Siniakovą.

Mboko dobrze weszła w mecz, gema otwierającego spotkanie wygrała bez straty punktu, po chwili przełamała Czeszkę. Nie była w stanie jednak utrzymać wypracowanej przewagi, po serii przełamań zrobiło się 3:3. Ostatecznie kluczowy był jedenasty gem, wówczas Kanadyjka po raz kolejny dała się przełamać. Kilka minut później Siniakova cieszyła się ze zwycięstwa 7:5.

W drugiej partii przez pewien czas gra toczyła się gem za gem, aż Mboko wypracowała przewagę po przełamaniu Czeszki w ósmym gemie (5:3). Kanadyjka serwowała po zwycięstwo w secie, ale nie ugrała nawet punktu, zrobiło się z jej punktu widzenia bardzo nerwowo. Siniakova nie poszła jednak za ciosem, pierwszego break pointa wybroniła, ale przy drugim już skapitulowała, 19-latka wygrała 6:4.

Ostatnia odsłona meczu była najmniej wyrównana, Czeszka dotrzymywała kroku Kanadyjce jedynie na początku seta. Od stanu 2:2 byliśmy z kolei świadkami stopniowego budowania przewagi przez Mboko, ta nie bez problemów, ale przełamywała Siniakovą, aż triumfowała 6:2. Spotkanie trwało 159 minut, podopieczna Wima Fissette'a wygrała 5:7, 6:4, 6:2 i zameldowała się w trzeciej rundzie, w której zmierzy się z Madison Keys.





