Świątek zrezygnowała, oto nowa liderka. Bierze odpowiedzialność na siebie

Dariusz Ostafiński, Interia: Na początku chciałbym zapytać o zdrowie. Przy okazji turnieju WTA Charleston mogliśmy przeczytać, że wycofuje się pani ze startu z powodu choroby. Ta informacja narobiła trochę zamieszania, bo przecież ma być pani liderką kadry na Billie Jean King Cup. A zatem o co chodziło i czy jest pani gotowa na sto procent do gry w BJK Cup?

Magda Linette: Decyzja o wycofaniu z Charleston była czysto zdrowotna i profilaktyczna. Przy tym kalendarzu trzeba reagować szybko. Najważniejsze jest to, że wszystko jest pod kontrolą i przygotowuję się normalnie do Billie Jean King Cup.

Linette tłumaczy, czym jest reprezentacja. Co na to Świątek?

Rola liderki kadry, w której wszyscy panią widzą w związku z absencją Igi Świątek. Czy to powoduje jakieś dodatkowe obciążenie, czy nakładą większą presję? A może wcale nie ma to znaczenia?

- Nie patrzę na to w kategoriach liderki, raczej odpowiedzialności za zespół. Każda z nas wnosi swoją jakość i doświadczenie. To nie jest dodatkowa presja, tylko naturalna rola, która wynika z lat gry i chęci uczestniczenia w kadrze.

W jakiej jest pani formie? Pytam z racji tego, co stało się w Miami. Z jednej strony jest wygrana z Igą Świątek, a z drugiej porażka w następnej rundzie z Alexandrą Ealą. Nie znam wszystkich okoliczności, ale patrząc na suche wyniki, mógłbym powiedzieć: szkoda, bo ta wygrana ze Świątek, bez względu na jej kłopoty, to była szansa na takiego dodatkowego "kopa" i jeszcze większy skok w rankingu.

- Ten sezon jest wymagający, ale też pokazuje, że potrafię grać bardzo dobry tenis. W Miami były dwa różne mecze, ale to jest wpisane w sport. Najważniejsze jest to, co wyciągam z takich sytuacji i nad czym pracuję dalej.

Tak Linette podchodzi do meczu z Ukrainą

A BJK Cup to chyba kolejna szansa na naładowanie się pozytywną energią? Kilka dni temu Dawid Celt wspominał w rozmowie z Rzeczpospolitą, jak w 2020 przyjechała pani podłamana na kadrę, ale wyjechała jako inna zawodniczka i wygrała w Hua Hin. No i w 2022 sytuacja się powtórzyła, bo po kadrze było bardzo, ale to bardzo udane Australian Open.

- Reprezentacja zawsze była dla mnie miejscem, które daje energię i perspektywę. To trochę inny wymiar grania, bardziej zespołowy, bardziej emocjonalny.

Zasadniczo ze słów kapitana Celta wynika, że reprezentacja dodaje skrzydeł, ale to dobrze, bo Ukraina będzie trudnym przeciwnikiem. Co my, jako reprezentacja Polski musimy rzucić na szalę, żeby to wygrać? Zakładam, że wyzwaniem, które może na panią czekać to pojedynek ze Switoliną. Jak pani się na to zapatruje?

- Ukraina to bardzo solidny zespół, z dużym doświadczeniem. Na takim poziomie decydują detale. Jeśli chodzi o konkretne pojedynki, podchodzę do nich zadaniowo, niezależnie od nazwiska po drugiej stronie siatki.

Magda Linette występuje jako liderka naszej reprezentacji pod nieobecność Igi Świątek

Iga Świątek stanowi o sile reprezentacji Polski, ale na BJK Cup jej zabraknie.

Magda Linette

Sporting Braga - Real Betis. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport