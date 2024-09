Świątek zrezygnowała, ale co zrobiła mistrzyni US Open. Jednoznaczny komunikat WTA

Największe gwiazdy na czele z Igą Swiątek, Aryną Sabalenką, Coco Gauff, czy Jeleną Rybakiną zrezygnowały z udziału w turnieju Korea WTA. W tej sytuacji do rozgrywek jako turniejowa jedynka przystąpiła Daria Kasatkina . W drabince pojawiła się też Emma Raducanu, mająca za sobą kompletnie nieudane US Open. Mistrzyni wielkoszlemowa z 2021 roku odpadła już w 1. rundzie z Sofią Kenin po mocno nierównym meczu.

W turnieju udział miała wziąć również Magdalena Fręch, jednak z uwagi na to, jak potoczyły się sprawy w Guadalajarze, łodzianka zmuszona była do wycofania się. Polka sięgnęła w Meksyku po pierwszy w karierze tytuł rangi WTA, a jako że finał rozgrywany był w nocy z niedzieli na poniedziałek, nie była w stanie na czas dotrzeć do Seulu.