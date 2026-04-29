Świątek zlała ją w 40 minut, teraz 5:0 w kwadrans z byłą "1". Wstrząs w Madrycie

Andrzej Grupa

Niemal dwa lata temu Iga Świątek pokazała Anastazji Potapowej, jak brutalny może być zawodowy tenis. Kiedyś, jako juniorka, przegrywała z Rosjanką. W bitwie o ćwierćfinał French Open rozbiła ją w 40 minut 6:0, 6:0, oddała 10 punktów. Teraz Świątek jest już w Rzymie, Potapowa - walczyła o półfinał w Madrycie. O swój pierwszy w karierze półfinał WTA 1000. Po 16 minutach prowadziła z byłą liderką światowego rankingu 5:0. Później miała trzy meczbole. Finisz tego spotkania był wręcz niewyobrażalny.

Anastazja Potapowa

Po losowaniu drabinki Mutua Madrid Open dość jasnym wydawało się, że miejsce w ćwierćfinale z dolnej ćwiartki "zagwarantowane" jest dla Jeleny Rybakiny. A faworytką do tego drugiego była pewnie Amanda Anisimova. Tyle że Amerykanka wypadła z gry z powodu kontuzji, zniknęły też z tamtej części Jekaterina Aleksandrova i Madison Keys. Tę ostatnią zastąpiła "szczęśliwa przegrana" z finału kwalifikacji - Anastazja Potapowa. Zawodniczka, która niedawno walczyła jeszcze o rozstawienie w największych turniejów, teraz znalazła się pod koniec pierwszej setki w rankingu.

Choć niedawno błysnęła w końcu w Linzu, zagrała o tytuł z Mirrą Andriejewą, wygrała nawet pierwszego seta 6:1. Całość przegrała, zasygnalizowała jednak chęć powrotu w te rewiry, w których już kiedyś była.

Zobacz również:

Katarzyna Kawa
Tenis

Tylko 77 minut, koniec nadziei Rosjanki. Dwa sety Polki w bitwie o ćwierćfinał WTA

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Mimo wszystko obecność Potapowej na poziomie ćwierćfinału WTA 1000 była sporym zaskoczeniem. To, że potrafiła pokonać może nie tyle Jelenę Ostapenko, co Jelenę Rybakinę.

A chyba jeszcze większym zaskoczeniem stało się to, że o półfinał rywalizowała z Karoliną Pliskovą - byłą numer 1 na świecie, ale jednak dziś daleką od tamtej formy. 34-letnia dziś Czeszka zaczynała zeszłej jesieni od zera, wracała po kontuzji. Pokazała już, że stać ją na pojedyncze dobre spotkania, ograła Anisimovą w Dosze, Aleksandrową w Linzu, a Elise Mertens już w Madrycie.

Łączy je choćby to, że 0:6, 0:6 przegrywały w swojej karierze z Igą Świątek. Potapowa, Rosjanka z urodzenia, od kilku miesięcy reprezentująca Austrię, dwa lata temu, w boju o ćwierćfinał French Open. Polka "przejechała się" po niej, oddała 10 punktów. A Pliskova - w finale w Rzymie, w 2021 roku. W meczu niewiele dłuższym, co było pierwszym takim poważnym laniem Igi na najwyższym poziomie.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka, Madryt 2026
Tenis

Znów się nie udało. Sabalenka daleko za Świątek. Trzeci raz stało się to samo

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Dziś wiele wskazywało na to, że mecz Pliskovej z Potapową może potoczyć się podobnie. Po 16 minutach ta druga wygrywała już 5:0.

WTA Madryt. Pierwszy środowy mecz o półfinał. Anastazja Potapowa kontra Karolina Pliskova. Niewiarygodne zwroty akcji

W całej swojej karierze Potapowa czterokrotnie walczyła w ćwierćfinale turnieju rangi 1000 - wszystkie te spotkania przegrała. Dziś od początku grała fenomenalnie, ofensywnie, jej pierwszy serwis nie zostawiał żadnych złudzeń rywalce. Stąd i po 16 minutach 5:0. A sędzia Kader Nouni pewnie szykował się już do ogłoszenia "bajgla" na starcie meczu.

Pliskova wygrała jednak gema, ale po 23 minutach i tak było 6:1. Z fenomenalną skutecznością "Austriaczki" i jej 10 winnerami.

Anastazja Potapowa, Madryt 2026

W drugiej partii Pliskova trochę się przebudziła, zagrała lepiej. Nie na tyle jednak, by móc zaistnieć na returnie. W trzech pierwszych gemach serwisowych Potapowej ugrała trzy punkty, raz jednak sama została przełamana.

Zawodniczka reprezentująca Austrię wygrywała więc 5:3, później 5:4 i serwowała po półfinał. Prowadziła 40-30, później miała przewagę. Inaczej mówiąc - dwa meczbole, choć nie minęła nawet godzina gry.

I zaczęła przegrywać to spotkanie w swojej głowie, mnożyły się błędy, także te serwisowe. Pliskova zdołała wywalczyć pierwszego breaka, później obroniła kolejną meczową szansę Potapowej, już przy stanie 5:6. Doprowadziła do tie-breaka.

A w nim triumfowała 7-4, dokonała rzeczy niezwykłej.

Zobacz również:

Katerina Siniakova
Tenis

Awantura w Madrycie, znów to samo. Protest nie pomógł. Będzie nowa "1" na świecie

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Kuriozalne sceny na Manolo Santana Stadium działy się dalej. Potapowa w pierwszym gemie trzeciego seta popełniła siedem niewymuszonych błędów, zakończyła go dwoma podwójnymi błędami serwisowymi. Pliskova nie była wiele lepsza, też została przełamana. To jednak Czeszka ogarnęła się szybciej, prowadziła z przełamaniem 3:2 i 40-15. Serwowała.

I aż trudno uwierzyć, ale od tego momentu wygrała tylko dwie akcje. Nie w tym gemie, ale w siódmym i dziewiątym. Potapowa odwróciła losy spotkania, które w drugim secie miała już w garści. Wygrała 6:1, 6:7 (4), 6:3.

W półfinale zagra z lepszą z pary: Marta Kostiuk - Linda Noskova.

Zobacz również:

Iga Świątek przez chorobę kreczowała w turnieju w Madrycie
Iga Świątek

Medycy ujawnili ws. choroby Świątek. Zaskakujące doniesienia

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Anastazja Potapowa
Karolina Pliskova
Karolina Pliskova
