Świątek zgarnęła od Niemców fortunę. Nagle wypaliła. Nagroda oddana. "To dla niego"

Michał Chmielewski

Za chwilę Iga Świątek rozpocznie rywalizację na WTA 500 Stuttgart. Polska tenisistka doskonale zna niemiecką mączkę. Kolejno w 2022 i 2023 roku zgarniała tam tytuł, którego uzupełnieniem był sportowy samochód marki Porsche. Tym samym w garażu Świątek pojawiły się drogocenne modele Taycan GTS Sport Turismo i Taycan Turbo S Sport Turismo. Jak wyznała sama sportsmenka, drugi z pojazdów został przekazany w ręce wyjątkowej osoby.

Iga Świątek podczas finału WTA Stuttgart 2023 z szeroko rozłożonymi ramionami w sportowym stroju i czapce
Iga Świątek, finał WTA Stuttgart 2023

Iga Świątek to królowa mączki. Nawet jeśli w poprzednim sezonie nie wygrała na niej żadnego turnieju, to na tej nawierzchni przez lata czuła się najlepiej. Cztery razy sięgała po tytuł wielkoszlemowego Roland Garros. Oprócz tego zgarniała puchary w Rzymie, Madrycie czy Stuttgarcie.

Właśnie w niemieckim mieście Polka rozpocznie tegoroczny sezon na ziemnych kortach. Wraz z Francisco Roigem, swoim nowym trenerem, zameldowała się w kraju naszych zachodnich sąsiadów, gdzie spróbuje powrócić do swojej najlepszej formy.

Oto co Świątek otrzymała od Niemców. Cena? 1,5 miliona zł. Potem nagły zwrot

W Stuttgarcie Iga Świątek triumfowała dwukrotnie. Najpierw w 2022 (w debiucie), a następnie 2023 roku. Co ciekawe, w obu finałach pokonywała Arynę Sabalenkę. Za pierwsze zwycięstwo w tym turnieju nasza reprezentantka oprócz nagrody finansowej otrzymała Porsche Taycan GTS Sport Turismo, przygotowane przez organizatora zawodów.

Wówczas cena auta w podstawowym wyposażeniu wynosiła 578 tys. złotych. To elektryczny model w błyszczącym, czerwonym kolorze. Rok później po ponownym ograniu Białorusinki w ręce Polki wpadł kolejny samochód jednej z najbardziej prestiżowych marek świata.

Tym razem było to Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, którego cena oscylowała nawet w granicach 800 tys. złotych. Zaraz po zakończeniu spotkania Świątek ujawniła, że pojazd ten przekaże... swojemu tacie Tomaszowi.

- Kolor wybierze tata, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ja mu mówię, że za nudny. Niech zaszaleje, może już nie mieć takiej okazji - mówiła uśmiechnięta przed kamerami Canal+Sport.

Zanim jednak samochód został przekazany Tomaszowi Świątkowi, zgodnie z tradycją zwyciężczyni turnieju uroczyście wsiadła do swojej zdobyczy i zjechała z podestu. Polka zrobiła to bardzo... dynamicznie. - Prawie za szybko zjechałam, więc następnym razem muszę uważać. Ale na pewno podekscytowanie sprawiło, że jechałam ryzykownie. Przede wszystkim jednak bardzo się cieszę, że zagrałam tak solidny turniej i że mogę doświadczyć tego ponownie - opowiadała, cytowana przez Eurosport.

Niestety "następnego razu" nie było, ponieważ w dwóch kolejnych edycjach Polce nie udało się przygarnąć nowych egzemplarzy Porsche. W 2024 roku odpadła na etapie półfinału po porażce z Jeleną Rybakiną, natomiast w poprzedniej edycji lepsza w ćwierćfinale okazała się Jelena Ostapenko, czyli późniejsza mistrzyni.

W tym roku tenisistki walczą o Porsche 911 Carrera S Cabriolet w kolorze Cartagena Yellow Metallic. Iga Świątek rywalizację rozpocznie w drugiej rundzie. W niej zmierzy się z Niemką Laurą Siegemund albo Wiktorią Tomową z Bułgarii, która zastąpiła kontuzjowaną Magdalenę Fręch.

Tenisistka w sportowym stroju oraz czapce z daszkiem wykonuje gest ręką na ciemnym tle, skupiona na grze.
Iga ŚwiątekAFP
Po lewej stronie starszy mężczyzna w szarej koszulce z logo marki On, w tle trybuny, po prawej młoda kobieta w białej sportowej bluzce i czapce z daszkiem, również z logo On, niebieskie tło kortu tenisowego.
Tomasz Świątek oraz jego córka Iga ŚwiątekArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jean Catuffe / Jean Catuffe / DPPI via AFPAFP
Młoda kobieta w sportowym stroju w jasnym oświetleniu oraz starszy mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i czarnej koszulce na tle rozmytego otoczenia.
Na zdjęciu Iga Świątek oraz jej ojciec - Tomasz ŚwiątekYouTube @WTA / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja