Świątek zgarnęła od Niemców fortunę. Nagle wypaliła. Nagroda oddana. "To dla niego"

Iga Świątek to królowa mączki. Nawet jeśli w poprzednim sezonie nie wygrała na niej żadnego turnieju, to na tej nawierzchni przez lata czuła się najlepiej. Cztery razy sięgała po tytuł wielkoszlemowego Roland Garros. Oprócz tego zgarniała puchary w Rzymie, Madrycie czy Stuttgarcie.

Właśnie w niemieckim mieście Polka rozpocznie tegoroczny sezon na ziemnych kortach. Wraz z Francisco Roigem, swoim nowym trenerem, zameldowała się w kraju naszych zachodnich sąsiadów, gdzie spróbuje powrócić do swojej najlepszej formy.

DJB: Bożydar Iwanow wspomina Jacka Magierę [WIDEO] POLSAT GO

Oto co Świątek otrzymała od Niemców. Cena? 1,5 miliona zł. Potem nagły zwrot

W Stuttgarcie Iga Świątek triumfowała dwukrotnie. Najpierw w 2022 (w debiucie), a następnie 2023 roku. Co ciekawe, w obu finałach pokonywała Arynę Sabalenkę. Za pierwsze zwycięstwo w tym turnieju nasza reprezentantka oprócz nagrody finansowej otrzymała Porsche Taycan GTS Sport Turismo, przygotowane przez organizatora zawodów.

Wówczas cena auta w podstawowym wyposażeniu wynosiła 578 tys. złotych. To elektryczny model w błyszczącym, czerwonym kolorze. Rok później po ponownym ograniu Białorusinki w ręce Polki wpadł kolejny samochód jednej z najbardziej prestiżowych marek świata.

Tym razem było to Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, którego cena oscylowała nawet w granicach 800 tys. złotych. Zaraz po zakończeniu spotkania Świątek ujawniła, że pojazd ten przekaże... swojemu tacie Tomaszowi.

- Kolor wybierze tata, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ja mu mówię, że za nudny. Niech zaszaleje, może już nie mieć takiej okazji - mówiła uśmiechnięta przed kamerami Canal+Sport.

Zanim jednak samochód został przekazany Tomaszowi Świątkowi, zgodnie z tradycją zwyciężczyni turnieju uroczyście wsiadła do swojej zdobyczy i zjechała z podestu. Polka zrobiła to bardzo... dynamicznie. - Prawie za szybko zjechałam, więc następnym razem muszę uważać. Ale na pewno podekscytowanie sprawiło, że jechałam ryzykownie. Przede wszystkim jednak bardzo się cieszę, że zagrałam tak solidny turniej i że mogę doświadczyć tego ponownie - opowiadała, cytowana przez Eurosport.

Niestety "następnego razu" nie było, ponieważ w dwóch kolejnych edycjach Polce nie udało się przygarnąć nowych egzemplarzy Porsche. W 2024 roku odpadła na etapie półfinału po porażce z Jeleną Rybakiną, natomiast w poprzedniej edycji lepsza w ćwierćfinale okazała się Jelena Ostapenko, czyli późniejsza mistrzyni.

W tym roku tenisistki walczą o Porsche 911 Carrera S Cabriolet w kolorze Cartagena Yellow Metallic. Iga Świątek rywalizację rozpocznie w drugiej rundzie. W niej zmierzy się z Niemką Laurą Siegemund albo Wiktorią Tomową z Bułgarii, która zastąpiła kontuzjowaną Magdalenę Fręch.

Iga Świątek

Tomasz Świątek oraz jego córka Iga Świątek

Na zdjęciu Iga Świątek oraz jej ojciec - Tomasz Świątek

Sergi Cardona otwiera wynik meczu Athletic Club - Villarreal CF. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports