O tym, że Mirra Andriejewa z czołówki rankingu WTA jest na ten moment najbardziej niestabilną emocjonalnie zawodniczką, wiedzieliśmy nie od wczoraj. Sezon 2025 jest prawdziwą sinusoidą dla młodej Rosjanki. Po triumfie w Indian Wells nadeszły kiepskie turnieje w Montrealu, Nowym Jorku, czy Pekinie. W żadnym z nich nie zeszła dalej, niż do 1/8 finału. W Wuhan przekroczyła jednak pewną granicę.

Mirra Andriejewa nie wytrzymała. Przykre sceny w Wuhan

Andriejewa wyszła na starcie a ramach 1/16 finału z Laurą Siegemund niedługo po tym, jak kort opuściła Iga Świątek. Polka gładko pokonała Marię Bouzkovą 6:1, 6:1 i awansowała do 1/8. W pierwszym secie 5. rakieta świata mocno męczyła się z Niemką. Po tie-breaku wygrała jednak 7:6(4). Widać jednak było, że nie czuje się zbyt komfortowo na korcie. Później było tylko gorzej.

Druga partia wybitnie nie układała się już po myśli młodej tenisistki. Popełniała ona wiele błędów, a niemal po każdej gorszej piłce mocno się krzywiła. Jej grymasy nie wybijały za to z rytmu wyraźnie skupionej na celu, jakim było sprawienie niespodzianki Siegemund. Po triumfie 6:3 w drugim secie była tego o krok bliżej.

Płacz, grymasy i rzucona rakieta. Rosjanka żegna się z turniejem

Trzeci set był już prawdziwym festiwalem fochów i wybuchów ze strony Andriejewej. W oczach Rosjanki po pomyłkach kilkukrotnie pojawiły się łzy, a w pewnym momencie rzuciła ona nawet rakietą o kort. A to jeszcze nie było wszystko.

Przy stanie 4:1 dla Siegemund w trzecim secie 18-latka najpierw skryła twarz w ręczniku, a później rzuciła w stronę kamerzysty, że nie chce być w tym momencie filmowana. Wyraźnie cierpiała.

Andriejewa była już jednak zbyt rozbita emocjonalnie, by móc odwrócić losy rywalizacji w 1/6 finału pojedynku w Wuhan. Przegrała ona ostatecznie 7:6(4), 3:6, 3:6, kolejny raz rozczarowując kibiców swoją postawą na korcie.

Przed przystąpieniem do rozgrywek Mirra Andriejewa udzieliła głośnego wywiadu, w którym opowiedziała o kulisach współpracy z psycholożką. Spotkanie z Laurą Siegemund było dobitnym świadectwem tego, że jest dopiero na początku drogi do odzyskania panowania nad sobą i nauczenia się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na korcie.

