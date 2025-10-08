Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek zeszła z kortu, Andriejewej puściły hamulce. Rosjanka przekroczyła granicę w Wuhan

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Podobnie jak w wielu wcześniejszych turniejach, Mirra Andriejewa miała spore problemy z opanowaniem emocji w trakcie spotkania, które nie potoczyło się po jej myśli. Niedługo po tym, jak z kortu w Wuhan zeszła Iga Świątek, Rosjanka "dała popis" w starciu z Laurą Siegemund. 18-latka wielokrotnie traciła głowę, krzywiła się, rzucała rakietą, a w jej oczach pojawiły się łzy. W pewnym momencie wypaliła nawet, że nie chce już grać. Nie trudno odgadnąć, że górą w 1/16 finału była doświadczona Niemka.

Mirra Andriejewa i Iga Świątek
Mirra Andriejewa i Iga ŚwiątekRobert Prange/Getty Images / PEDRO PARDO / AFPAFP

O tym, że Mirra Andriejewa z czołówki rankingu WTA jest na ten moment najbardziej niestabilną emocjonalnie zawodniczką, wiedzieliśmy nie od wczoraj. Sezon 2025 jest prawdziwą sinusoidą dla młodej Rosjanki. Po triumfie w Indian Wells nadeszły kiepskie turnieje w Montrealu, Nowym Jorku, czy Pekinie. W żadnym z nich nie zeszła dalej, niż do 1/8 finału. W Wuhan przekroczyła jednak pewną granicę.

Mirra Andriejewa nie wytrzymała. Przykre sceny w Wuhan

Andriejewa wyszła na starcie a ramach 1/16 finału z Laurą Siegemund niedługo po tym, jak kort opuściła Iga Świątek. Polka gładko pokonała Marię Bouzkovą 6:1, 6:1 i awansowała do 1/8. W pierwszym secie 5. rakieta świata mocno męczyła się z Niemką. Po tie-breaku wygrała jednak 7:6(4). Widać jednak było, że nie czuje się zbyt komfortowo na korcie. Później było tylko gorzej.

Druga partia wybitnie nie układała się już po myśli młodej tenisistki. Popełniała ona wiele błędów, a niemal po każdej gorszej piłce mocno się krzywiła. Jej grymasy nie wybijały za to z rytmu wyraźnie skupionej na celu, jakim było sprawienie niespodzianki Siegemund. Po triumfie 6:3 w drugim secie była tego o krok bliżej.

Płacz, grymasy i rzucona rakieta. Rosjanka żegna się z turniejem

Trzeci set był już prawdziwym festiwalem fochów i wybuchów ze strony Andriejewej. W oczach Rosjanki po pomyłkach kilkukrotnie pojawiły się łzy, a w pewnym momencie rzuciła ona nawet rakietą o kort. A to jeszcze nie było wszystko.

Przy stanie 4:1 dla Siegemund w trzecim secie 18-latka najpierw skryła twarz w ręczniku, a później rzuciła w stronę kamerzysty, że nie chce być w tym momencie filmowana. Wyraźnie cierpiała.

    Andriejewa była już jednak zbyt rozbita emocjonalnie, by móc odwrócić losy rywalizacji w 1/6 finału pojedynku w Wuhan. Przegrała ona ostatecznie 7:6(4), 3:6, 3:6, kolejny raz rozczarowując kibiców swoją postawą na korcie.

    Czy Mirra Andriejewa musi płakać po każdym przegranym punkcie?; Ona potrzebuje terapeuty; Co się dzieje z Andriejewą? Płacze, uderza piłki z frustracją; Jestem coraz bardziej zaniepokojony stanem emocjonalnym Mirry Andriejewej
    to tylko kilka z wpisów z platformy "x.com", jakie pojawiły się po porażce Rosjanki

    Przed przystąpieniem do rozgrywek Mirra Andriejewa udzieliła głośnego wywiadu, w którym opowiedziała o kulisach współpracy z psycholożką. Spotkanie z Laurą Siegemund było dobitnym świadectwem tego, że jest dopiero na początku drogi do odzyskania panowania nad sobą i nauczenia się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na korcie.

    Młoda kobieta w sportowym stroju na tle niebieskiego boiska do tenisa ocierająca łzę z policzka, z wyraźnym wyrazem emocji na twarzy po wysiłku fizycznym.
    Mirra Andriejewa zakończyła swoją przygodę w US Open 2025Mike StobeAFP
    tenisistka w fioletowej spódniczce i czapce przygotowuje się do uderzenia piłki na korcie tenisowym, w tle widoczny sędzia przy linii oraz elektroniczny licznik prędkości serwisu wyświetlający liczbę 145
    Iga ŚwiątekANDRES MARTINEZ CASARESPAP
    Zawodniczka w czerwonym stroju sportowym uderza piłkę tenisową rakietą podczas meczu, skupiona na dynamicznej akcji na kortcie.
    Mirra AndriejewaIMAGONewspix.pl

