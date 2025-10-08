Świątek zeszła z kortu, Andriejewej puściły hamulce. Rosjanka przekroczyła granicę w Wuhan
Podobnie jak w wielu wcześniejszych turniejach, Mirra Andriejewa miała spore problemy z opanowaniem emocji w trakcie spotkania, które nie potoczyło się po jej myśli. Niedługo po tym, jak z kortu w Wuhan zeszła Iga Świątek, Rosjanka "dała popis" w starciu z Laurą Siegemund. 18-latka wielokrotnie traciła głowę, krzywiła się, rzucała rakietą, a w jej oczach pojawiły się łzy. W pewnym momencie wypaliła nawet, że nie chce już grać. Nie trudno odgadnąć, że górą w 1/16 finału była doświadczona Niemka.
O tym, że Mirra Andriejewa z czołówki rankingu WTA jest na ten moment najbardziej niestabilną emocjonalnie zawodniczką, wiedzieliśmy nie od wczoraj. Sezon 2025 jest prawdziwą sinusoidą dla młodej Rosjanki. Po triumfie w Indian Wells nadeszły kiepskie turnieje w Montrealu, Nowym Jorku, czy Pekinie. W żadnym z nich nie zeszła dalej, niż do 1/8 finału. W Wuhan przekroczyła jednak pewną granicę.
Mirra Andriejewa nie wytrzymała. Przykre sceny w Wuhan
Andriejewa wyszła na starcie a ramach 1/16 finału z Laurą Siegemund niedługo po tym, jak kort opuściła Iga Świątek. Polka gładko pokonała Marię Bouzkovą 6:1, 6:1 i awansowała do 1/8. W pierwszym secie 5. rakieta świata mocno męczyła się z Niemką. Po tie-breaku wygrała jednak 7:6(4). Widać jednak było, że nie czuje się zbyt komfortowo na korcie. Później było tylko gorzej.
Druga partia wybitnie nie układała się już po myśli młodej tenisistki. Popełniała ona wiele błędów, a niemal po każdej gorszej piłce mocno się krzywiła. Jej grymasy nie wybijały za to z rytmu wyraźnie skupionej na celu, jakim było sprawienie niespodzianki Siegemund. Po triumfie 6:3 w drugim secie była tego o krok bliżej.
Płacz, grymasy i rzucona rakieta. Rosjanka żegna się z turniejem
Trzeci set był już prawdziwym festiwalem fochów i wybuchów ze strony Andriejewej. W oczach Rosjanki po pomyłkach kilkukrotnie pojawiły się łzy, a w pewnym momencie rzuciła ona nawet rakietą o kort. A to jeszcze nie było wszystko.
Przy stanie 4:1 dla Siegemund w trzecim secie 18-latka najpierw skryła twarz w ręczniku, a później rzuciła w stronę kamerzysty, że nie chce być w tym momencie filmowana. Wyraźnie cierpiała.
Andriejewa była już jednak zbyt rozbita emocjonalnie, by móc odwrócić losy rywalizacji w 1/6 finału pojedynku w Wuhan. Przegrała ona ostatecznie 7:6(4), 3:6, 3:6, kolejny raz rozczarowując kibiców swoją postawą na korcie.
Czy Mirra Andriejewa musi płakać po każdym przegranym punkcie?; Ona potrzebuje terapeuty; Co się dzieje z Andriejewą? Płacze, uderza piłki z frustracją; Jestem coraz bardziej zaniepokojony stanem emocjonalnym Mirry Andriejewej
Przed przystąpieniem do rozgrywek Mirra Andriejewa udzieliła głośnego wywiadu, w którym opowiedziała o kulisach współpracy z psycholożką. Spotkanie z Laurą Siegemund było dobitnym świadectwem tego, że jest dopiero na początku drogi do odzyskania panowania nad sobą i nauczenia się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na korcie.