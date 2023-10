Świątek zamknęła sobie drogę na igrzyska? Jest zagrożenie. Reprezentacja zdecyduje

Terminarz Igi Świątek jest niezwykle napięty. Zaledwie w niedzielę Polka świętowała triumf w Pekin WTA , a już musi szykować się do dalszych startów. W finale turnieju 22-latka bez najmniejszych problemów pokonała Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2 i dopisała do swojej pokaźnej kolekcji kolejny tytuł.

Od 29 października Świątek rozpocznie zmagania w WTA Finals w Cancun . Turniej ma potrwać do 5 listopada. Na zaledwie dwa dni później zaplanowano start Billie Jean King Cup w Sewilli , gdzie powalczy reprezentacja Polski. Co prawda podopieczne Dawida Celta doznały ostatnio porażki w rywalizacji z Kazachstanem, jednak dzięki znakomitym osiągnięciom Świątek organizatorzy BJK Cup postanowili wręczyć biało-czerwonym "dziką kartę". Jednak w turnieju wiceliderki rankingu WTA nie zobaczymy .

Świątek zabraknie na igrzyskach? Jest zagrożenie

Brak występów w Billie Jean King Cup to nie tylko kwestia prestiżu, ale również zagrożenie dla Igi Świątek. Wszystko dlatego, że warunkiem uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich jest udział w przynajmniej dwóch wydarzeniach zaliczanych do rozgrywek Billie Jean King Cup w cyklu kwalifikacyjnym. Przy czym jedno musi być w 2023 lub 2024 roku. I tutaj pojawia się niebezpieczeństwo.

Nasza najlepsza tenisistka nie zdecydowała się na występ w Sewilli, ale w teorii możliwe jest jeszcze wystartowanie w kwalifikacjach do przyszłorocznej edycji. O ile oczywiście Polki będą w nich występować, bo wciąż mają szansę, by tego uniknąć.

Dwie najlepsze drużyny ze zmagań w stolicy Andaluzji otrzymają automatyczną kwalifikację do przyszłorocznych finałów, bez konieczności rozgrywania kwietniowych kwalifikacji. A to będzie ostatnia okazja dla Świątek, by zaliczyć swój drugi występ w Billie Jean King Cup. Pierwszy miał miejsce w 2022 roku. To wszystko prowadzi do paradoksu, że dobry występ naszej reprezentacji będzie bardzo złą wiadomością dla najlepszej polskiej tenisistki.