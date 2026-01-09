W polskim zespole takie rozwiązanie zapewne było zakładane, że po meczach w singlu może być remis. Iga Świątek była zdecydowaną faworytką starcia z Mayą Joint, a choć Australijka jest nieco wyżej niż Eva Lys, z którą Raszynianka męczyła się kilka dni temu, to jednak nie potrafi grać tak agresywnie jak Niemka. Iga wygrała więc w niespełna godzinę 6:1, 6:1 - dała drużynie prowadzonej.

Tyle że Hubert Hurkacz nie był faworytem starcia z Alexem De Minaurem, szóstym zawodnikiem świata. Walczył dzielnie, grał jak zawodnik ze ścisłej czołówki ATP, do której pewnie wróci. Tyle że w całym meczu o jedno przełamanie więcej zaliczył Australijczyk, to on wygrał 6:4, 4:6, 6:4. Mimo że szans na przełamanie miał niemal trzykrotnie mniej od Polaka.

Tyle że ich spotkanie trwało aż 138 minut, było niezwykle intensywne. I obaj nie wyszli już do starcia mikstów. A choć Iga Świątek rozgrzewała się w końcówce meczu singlistów, to jednak prawdopodobnie uznała, że lepszą partnerką dla Jana Zielińskiego będzie Katarzyna Kawa, skoro tak dobrze spisywali się w poprzednich spotkaniach. Zwłaszcza z Niemcami, gdy pokonali Laurę Siegemund i Alexandra Zvereva.

A rywalami Kawy i Zielińskiego została para: Storm Hunter/John Patrick Smith. Świetna deblistka, była liderka rankingu WTA w tej specjalności, która jednak w kwietniu 2024 roku zerwała więzadło krzyżowe w kolanie przed meczem w ramach Billie Jean King Cup. Wróciła w poprzednim sezonie, ale już bez tak porywających efektów, jakie wcześniej miała w parze z Kateriną Siniakovą. Niemniej gdy połączyła siły z wybitną Czeszką, razem wygrały WTA 1000 w Wuhanie. Smith zaś to wyłącznie deblista, zawodnik klasyfikowany w pobliżu Zielińskiego na światowej liście, choć bez takich osiągnięć. Za to dwukrotny finalista Australian Open w mikście, w tym i ostatniej edycji.

United Cup. Jan Zieliński i Katarzyna Kawa w decydującym pojedynku par mieszanych. Stawką był półfinał

Pierwszego gema Australijczycy wygrali do zera, ale to nie wywołało jeszcze niepokoju. Gdy jednak w drugim prowadzili 40-0, mimo że serwował Jan Zieliński - to już jednak zastanawiało. Nasz najwyżej notowany deblista nadział się nawet na imponujący return ze strony Hunter - i to po pierwszym serwisie. Jedna wygrana akcja dzięki zagraniu Kawy, za moment świetny serwis Zielińskiego - i już wróciła większa pewność siebie. A gema Polacy wygrali decydującą akcją, kapitalnie rozegraną przez Jana.

Pierwsze koło serwisowe zamknęło się przy remisie 2:2, mimo początkowych problemów z serwisem u Katarzyny Kawy. Próbowała wprowadzać piłkę do gry agresywnie, pojawiły się problemy. Koniec końców - znów udało się wygrać decydującą akcję, po autowym zagraniu Hunter.

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński IZHAR KHAN AFP

Widać było, że nasz duet się rozkręca. Zieliński sprawiał wrażenie bardzo energetycznego, biegał pod siatkę do piłek, które - w teorii - powinny należeć do Kawy. Ale był skuteczny, a i Katarzyna zaczęła się popisywać świetnymi zagraniami. Nie dziwił więc okrzyk Jana po jego udanej akcji, gdy udało się przełamać serwis Smitha na 3:2. Iga Świątek też wstała z krzesła, biła brawo.

To jedno przełamanie wystarczyło do triumfu w tej partii - zakończył ją Zieliński, mocnym serwisem na zewnątrz, Hunter nie zdołała już poprawnie odegrać returnu. Nasi byli w połowie drogi do półfinału.

Zostało więc jeszcze dopełnienia dzieła w drugim secie, choć w rezerwie pozostała też trzecia partia, grana już do 10 punktów. W gemie otwarcia, przy serwisie Smitha, Biało-Czerwoni wywalczyli dwa break pointy. I tego drugiego, przy decydującym punkcie, wykorzystali: Smith odegrał return Zielińskiego w siatkę. Sytuacja zrobiła się naprawdę dobra.

A później już wyśmienita, gdy Polacy podwyższyli na 3:0 w tym secie, przełamana została Hunter. Mimo że po serwisach 31-latki było już 40-0 dla Australii. Wyśmienicie grała Katarzyna Kawa, atakowała prosto w ciało Smitha. A Zieliński z uznaniem spoglądał, po czym sam popisywał się podobnymi akcjami.

To drugie przełamanie udało się potwierdzić w gemie serwisowym Kawy, już na 4:0. Mimo niepokoju, decydującego punktu. Ale i świetnego refleksu Zielińskiego w kluczowej chwili. Tego nasz zespół już przegrać nie mógł, nie przy takiej dyspozycji tej pary. Skończyło się na 6:4, 6:0.

W sobotę Polska zagra z USA - początek meczu o godz. 7.30 polskiego czasu. Świątek znów zagra z Coco Gauff, Hurkacz zaś - z Taylorem Fritzem. Jak w zeszłorocznym finale. Warto pamiętać, że dwa lata temu Polska grała finał z Niemcami, przegrała 1:2. By w tej edycji pokonać ekipę Zvereva 3:0.

Australia - Polska w ćwierćfinale United Cup 1:2

Maya Joint - Iga Świątek 1:6, 1:6

Alex De Minaur - Hubert Hurkacz 6:4, 4:6, 6:4

Storm Hunter/John Patrick Smith - Katarzyna Kawa/Jan Zieliński 4:6, 0:6

Jan Zieliński i Katarzyna Kawa Mark Evans PAP/EPA

Storm Hunter William West AFP

