Świątek zagra z mistrzynią olimpijską. Stawka w US Open jest wysoka

Jej poniedziałkowe spotkanie ze Szwajcarką, która wygrała pięć turniejów, odbędzie się na korcie im. Louisa Armstronga - drugim co do wielkości obiekcie nowojorskiego kompleksu.

Dotychczas najlepszym wynikiem Świątek w nowojorskiej imprezie była trzecia runda. W tym sezonie wykonała krok do przodu i tym samym została drugą w historii - po Agnieszce Radwańskiej - Polką, która w każdym z czterech turniejów wielkoszlemowych dotarła co najmniej do 1/8 finału.

Udało jej się również awansować - jako jedynej tenisistce - do tego etapu w każdej odsłonie zmagań tej rangi w tym sezonie. Na obiektach Flushing Meadows. W drugiej rundzie, w pojedynku z Francuzką Fioną Ferro, w pewnym momencie górę wzięły u niej emocje i popłakała się. W trzeciej w meczu z rozstawioną z "28" Estonką Anett Kontaveit zaliczyła spadek koncentracji, który kosztował ją stratę seta.

Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego przetrwała jak na razie wszystkie te trudne momenty, ale w poniedziałek czeka ją prawdopodobnie bardzo trudny sprawdzian. 24-letnia Bencic co prawda w tym roku w Wielkim Szlemie jak na razie nie błyszczała, ale w ostatnich tygodniach jest w bardzo dobrej dyspozycji. Podczas igrzysk w Tokio sięgnęła po złoto w singlu i srebro w deblu, a potem w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Cincinnati dotarła do ćwierćfinału.

W Nowym Jorku jak na razie też spisuje się bardzo dobrze, a w drodze do 1/8 finału nie straciła seta. Pierwsze sukcesy Szwajcarka słowackiego pochodzenia zaczęła odnosić jako nastolatka - w 2014 roku w US Open dotarła do ćwierćfinału. Później często trapiły ją kłopoty zdrowotne. Najlepszy wynik w nowojorskiej imprezie oraz w całej rywalizacji wielkoszlemowej odnotowała w 2019 roku, kiedy zatrzymała się na półfinale, ulegając późniejszej triumfatorce Kanadyjce Biance Andreescu.

W ubiegłorocznej edycji nie wystąpiła. Na korzyść Świątek przemawia fakt, że pokonała Bencic w ich jedynym dotychczas pojedynku, który stoczyły po koniec lutego w finale imprezy WTA w Adelajdzie. Jeśli zrobi to teraz ponownie, to po raz trzeci w karierze awansuje do wielkoszlemowego ćwierćfinału. Oba poprzednie osiągnęła we French Open, gdzie w poprzednim sezonie sięgnęła po tytuł, a w obecnym odpadła na tym właśnie etapie.

PAP/Interia

Zdjęcie Iga Świątek zagra o ćwierćfinał US Open / PAP/EPA