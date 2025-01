Świątek zaczęła, Paolini skończyła. Została przełamana, finisz tuż przed północą

Australian Open. Jasmine Paolini - Renata Zarazua w potyczce o trzecią rundę

Dla niej już jednak sam awans do drugiej rundy w Melbourne, po ograniu Taylor Townsend , był sukcesem. W starciu z Paolini skazywano ją na pożarcie, przed spotkaniem specjalny system oceniał jej szansę na ok. 25 procent.

6:2, 4:1 dla Paolini. I nagle Meksykanka stanęła przed szansą na odwrócenie losów meczu

Stało się jednak inaczej, choć w drugiej partii zrobiło się już 4:1 dla Włoszki. A tym bardziej to dziwne, że serwis Zarazuy nie robił kompletnie żadnego wrażenie na Paolini. Meksykanka niemal każdy pierwszy serwis miała udany, trafiła w karo, ale nie robiło to żadnej krzywdy czwartej rakiecie świata. Trudno by było inaczej, skoro rzadko kiedy ich prędkość przekraczała 140 km/godz.

I wtedy, gdy już było bardzo źle, Zarazua zaczęła grać najlepiej jak tylko potrafi. Zaskoczyła faworytkę, wygrała pewnie swój gem serwisowy, a za chwilę - do zera! - przełamała Jasminę. Serwowała po remis, dwukrotnie była o jedną akcję od 4:4, ale Paolini też wskoczyła na wyższe obroty. Dopiero gdy zaczęła bardziej ryzykować, zwiększyła moc zagrać - znów odskoczyła. Przełamała Zarazuę, a później dokończyła dzieła. 6:2, 6:3 - wydawać by się mogło, że to jednostronny wynik. 70. zawodniczka w rankingu WTA pokazała jednak, że stać ją naprawdę na wiele. A zakończyły to spotkanie, gdy w Melbourne zostało już tylko 20 minut do północy.