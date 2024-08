Świątek z brązowym medalem, a tu taka reakcja Sabalenki. Nie powstrzymała się

Białorusinka nie zdecydowała się na start w Paryżu (pod neutralną flagą). Jak tłumaczyła, nie chciała kolejny raz w sezonie zmieniać nawierzchni, gdyż mogło to negatywnie wpłynąć na jej postawę. Zamiast tego wybrała start w turnieju WTA w Waszyngtonie . Radzi sobie tam bardzo dobrze - mimo początkowych problemów, wdarła się już do półfinału, a nocą z piątku na sobotę pokonała swoją rodaczkę, Wiktorię Azarenkę.

Dla Sabalenki występ w Waszyngtonie jest bardzo ważny. Stawką jest nie tylko tytuł, ale i znaczące zbliżenie w rankingu WTA do drugiej aktualnie Coco Gauff. Jeżeli "Saba" sięgnie po trofeum, zbliży się do Amerykanki na zaledwie 142 punkty. Uwagę tenisistki z Mińska zaprząta jednak również co innego.