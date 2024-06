Świątek z awansem, ale co się stało u Gauff. Koniec meczu po 60 minutach

Niedzielne spotkanie Igi Świątek z Anastazją Potapową przejdzie do historii Roland Garros. Raszynianka rozprawiła się ze swoją rywalką w zaledwie 40 minut, nie tracąc gema. Gorsza od Polki nie chciała być także Coco Gauff. Amerykanka rywalizowała o awans do ćwierćfinału z Elisabettą Cocciaretto. Włoszka nie miała wiele do powiedzenia, przez co mecz zakończył się po godzinie. Mistrzyni US Open 2023 wygrała 6:1, 6:2 i zameldowała się w najlepszej "8" paryskiej imprezy.