Świątek wyznaczyła drogę. 60 minut i koniec. Rewanż z inną Polką

Rozpoczął się turniej WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Iga Świątek nie została do niego zgłoszona. Najlepsza polska tenisistka odpoczywa po turniejach w Montrealu, Cincinnati i US Open. Polscy kibice na brak emocji nie powinni jednak narzekać. W turnieju głównym zobaczymy aż trzy Polki: Katarzynę Kawę, Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Kawa i Linette zagrają w pierwszej rundzie, a Fręch, która rozstawiona jest z numerem "4" ma wolny los i zmagania zacznie nieco później. Łodzianka to także obrończyni trofeum wywalczonego przed rokiem.

Świątek pokazała jak grać z Arango. Linette to powtórzy?

Linette w Meksyku rozstawiona jest z numerem "5". Poznanianka na inaugurację turnieju spotka się z Emilianą Arango. Kolumbijkę polscy kibice poznali kilkanaście dni temu. To właśnie Arango była przeciwniczką Świątek w 1. rundzie US Open. 24-latka nie dała żadnych szans swojej rywalce i rozbiła ją 6:1, 6:2. Całe spotkanie trwało zaledwie 60 minut. - "Zawodniczka z Antioqui próbowała stawić czoła jednej z faworytek turnieju, lecz była wyraźnie zdominowana od początku do końca. Przegrała 6:1, 6:2 w mniej niż godzinę gry" - komentowali dziennikarze "El Tiempo".

Arango po odpadnięciu z US Open poleciała do Guadalajary, aby rozegrać turniej rangi WTA 125. Kolumbijka wygrała dwa spotkania, a później uległa sensacyjnie w ćwierćfinale Kayli Day (WTA 342). Teraz przed nią turniej o wiele wyższej rangi, choć w tej samej miejscowości.

Linette po US Open miała nieco więcej czasu na odpoczynek. Poznanianka - tak jak jej rywalka - odpadła już w pierwszej rundzie w Nowym Jorku. Lepsza okazała się McCartney Kessler. To był zacięty bój, ale po 120 minutach lepsza okazała się Amerykanka, wygrywając 7:5, 7:5.

WTA Guadalajara. Kiedy mecz Linette - Arango?

Mecz 1. rundy WTA 500 w Guadalajarze pomiędzy Magdą Linette, a Emilianą Arango zaplanowano na wtorek (9 września). Spotkanie powinno się rozpocząć około godz. 18:00 czasu polskiego. Polka i Kolumbijka nigdy wcześniej ze sobą nie rywalizowały.

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Magda Linette rywalizowała z Coco Gauff o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Miami MARTIN KEEP / AFP AFP

Magda Linette rywalizowała z Coco Gauff o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Miami DAVID GRAY / AFP AFP

Emiliana Arango Minas Panagiotakis AFP