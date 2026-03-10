Świątek wyszła do dziennikarzy i ogłosiła. Tak nazwała rywalkę. O tym będzie głośno

Iga Świątek w świetnym stylu zrewanżowała się Marii Sakkari za porażkę z Dohy. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu Polka w Indian Wells pokonała Greczynkę 6:3, 6:2, dzięki czemu lada moment powalczy o ćwierćfinał "tysięcznika". Tam jej przeciwniczką będzie doświadczona Czeszka, o której nasza tenisistka wspomniała podczas konferencji prasowej.

Iga Świątek w białej kurtce przy stole z mikrofonem WTA Tour podczas konferencji prasowej BNP Paribas Open.
Iga ŚwiątekMatthew StockmanAFP

6:2, 4:6, 5:7 - takim wynikiem zakończył się pojedynek Igi Świątek z Marią Sakkari w ćwierćfinale WTA 1000 Doha, niemal miesiąc temu. Po tamtej porażce druga rakieta świata zrobiła sobie nieco dłuższą przerwę. Wolała odpocząć i jak najlepiej przygotować się do rywalizacji w Indian Wells.

Tym razem - zgodnie z wylosowaną drabinką - Świątek trafiła na Sakkari w trzeciej rundzie. Teraz to nasza reprezentantka była górą. W półtorej godziny triumfowała 6:3, 6:2, choć mecz rozpoczęła od utraty serwisu. Na szczęście rewanż okazał się bardzo udany.

Iga Świątek/Casper Ruud - Jelena Rybakina/Taylor Fritz. WIDEOPolsat Sport

Iga Świątek o przyszłej rywalce: Jest jak kobieca wersja Rogera

- Cóż, myślę, że serwowałam lepiej. Return też był, no cóż, celny. Pamiętam, że w Dosze czasami źle uderzałam i nie trafiałam czysto. Dzisiaj naprawdę mogłam swobodnie naciskać Marię. Tak, po prostu powiedziałabym, że miałam dobry moment - mówiła Świątek niedługo po zakończeniu pojedynku, podczas konferencji prasowej.

Na etapie 1/8 finału jej przeciwniczką będzie Karolína Muchova. W przeszłości obie panie zmierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Bilans? 4:1 na korzyść Polki. Tylko w ich pierwszym starciu, w Pradze w 2019 roku na mączce, to Czeszka wygrała 4:6, 6:1, 6:4. Wszystkie cztery kolejne spotkania kończyły się zwycięstwem Świątek.

    - Owszem, bilans naszych bezpośrednich spotkań może być na moją korzyść, ale pamiętam wszystkie mecze, które z nią rozegrałam, i czasami przegrywałam, na przykład przegrywałam w trzecim secie. Jest niesamowitą zawodniczką i większość naszych meczów była bardzo wyrównana - podkreśla 24-latka.

    Nasza tenisistka nie szczędziła Muchovej miłych słów. Porównała ją nawet do... Rogera Federera. - Będzie ciężko, ale jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam grać przeciwko niej. Lubię też oglądać Karolinę. Fajnie jest widzieć kogoś, kto gra tak mądrze i płynnie. Jest jak kobieca wersja Rogera - podsumowała.

    Obecnie Czeszka plasuje się na 13. miejscu w rankingu WTA. Podczas tegorocznego turnieju w Indian Wells pokonywała Węgierkę Annę Bondar 7:5, 6:2 i Chorwatkę Antonię Ruzić 6:0, 6:3.

    Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells
    Iga ŚwiątekHarry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Dwie tenisistki na korcie, po lewej kobieta w sportowym stroju i fioletowej czapce z zaciśniętą pięścią w geście triumfu, po prawej kobieta w pomarańczowym stroju sportowym z poważnym wyrazem twarzy, obie skupione na rywalizacji.
    Iga Świątek i Maria Sakkari rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Iga Świątek zagra z Karoliną Muchovą o ćwierćfinał WTA 1000 w Indian Wells
    Iga Świątek zagra z Karoliną Muchovą o ćwierćfinał WTA 1000 w Indian WellsMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
