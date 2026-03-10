Świątek wyszła do dziennikarzy i ogłosiła. Tak nazwała rywalkę. O tym będzie głośno

6:2, 4:6, 5:7 - takim wynikiem zakończył się pojedynek Igi Świątek z Marią Sakkari w ćwierćfinale WTA 1000 Doha, niemal miesiąc temu. Po tamtej porażce druga rakieta świata zrobiła sobie nieco dłuższą przerwę. Wolała odpocząć i jak najlepiej przygotować się do rywalizacji w Indian Wells.

Iga Świątek o przyszłej rywalce: Jest jak kobieca wersja Rogera

- Cóż, myślę, że serwowałam lepiej. Return też był, no cóż, celny. Pamiętam, że w Dosze czasami źle uderzałam i nie trafiałam czysto. Dzisiaj naprawdę mogłam swobodnie naciskać Marię. Tak, po prostu powiedziałabym, że miałam dobry moment - mówiła Świątek niedługo po zakończeniu pojedynku, podczas konferencji prasowej.

Na etapie 1/8 finału jej przeciwniczką będzie Karolína Muchova. W przeszłości obie panie zmierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Bilans? 4:1 na korzyść Polki. Tylko w ich pierwszym starciu, w Pradze w 2019 roku na mączce, to Czeszka wygrała 4:6, 6:1, 6:4. Wszystkie cztery kolejne spotkania kończyły się zwycięstwem Świątek.

- Owszem, bilans naszych bezpośrednich spotkań może być na moją korzyść, ale pamiętam wszystkie mecze, które z nią rozegrałam, i czasami przegrywałam, na przykład przegrywałam w trzecim secie. Jest niesamowitą zawodniczką i większość naszych meczów była bardzo wyrównana - podkreśla 24-latka.

Nasza tenisistka nie szczędziła Muchovej miłych słów. Porównała ją nawet do... Rogera Federera. - Będzie ciężko, ale jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam grać przeciwko niej. Lubię też oglądać Karolinę. Fajnie jest widzieć kogoś, kto gra tak mądrze i płynnie. Jest jak kobieca wersja Rogera - podsumowała.

Obecnie Czeszka plasuje się na 13. miejscu w rankingu WTA. Podczas tegorocznego turnieju w Indian Wells pokonywała Węgierkę Annę Bondar 7:5, 6:2 i Chorwatkę Antonię Ruzić 6:0, 6:3.

Iga Świątek Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek i Maria Sakkari rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek zagra z Karoliną Muchovą o ćwierćfinał WTA 1000 w Indian Wells MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

