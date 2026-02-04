Świątek wróciła do Polski. Minister zapowiedział bojkot. "Podjąłem decyzję"

Iga Świątek już od wielu lat należy do ścisłej czołówki damskiego tenisa. Z tego powodu regularnie oglądamy ją na największych turniejach, od Wielkich Szlemów, aż po zawody ragi 1000 czy 500. Bardzo rzadko 24-latka brała udział w zmaganiach, gdzie do zgarnięcia jest 250 punktów. A to dlatego, że przepisy zabraniają tenisistkom z TOP 10 udziału w takich turniejach. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zawodniczka broni tytułu lub reprezentuje akurat kraj gospodarza.

I właśnie taki wyjątek nastąpił 2023 roku. 11 lipca Świątek odpadła z Wimbledonu po porażce z Eliną Switoliną w ćwierćfinale. Dwa tygodnie później była już w... Polsce, a konkretnie w Warszawie, gdzie rozegrany został turniej rangi 250. Tenisistki rywalizowały na kortach Legii.

Świątek zagrała w Polsce, ale co zrobił minister? Bojkot. "Będę omijał"

Jeszcze przed startem zawodów głos w wywiadzie dla portalu i.pl zabrał Kamil Bortniczuk. Ówczesny minister sportu i turystyki zapowiedział, że jeśli w stolicy Iga Świątek trafi na zawodniczkę pochodzącą z Rosji lub Białorusi, zabraknie go na trybunach. Wszystko przez wojnę na Ukrainie, która trwa do dziś.

- Ja się bardzo nie zgadzam z polityką prowadzoną przez WTA jak i ATP odnośnie występów w turniejach zawodniczek i zawodników z Rosji i Białorusi, podobnie jak w tej kwestii nie zgadzają się władze Wimbledonu. W turnieju w Warszawie mają zagrać zawodniczki z Rosji i Białorusi, w związku z tym podjąłem decyzję, że będę omijał mecze z ich udziałem - tłumaczył.

Do WTA 250 Warszawa zapisana była m.in. Rosjanka Wiera Zwonariowa, która ostatecznie nie wzięła udziału w rywalizacji. W drabince pojawiły się natomiast dwie Białorusinki: Aleksandra Sasnowicz oraz Julia Hatouka. - Dlatego też nie widziałem możliwości, aby wesprzeć finansowo organizację turnieju. Nie jest jednak tak, że nie wspieramy zawodów w Warszawie, wszyscy widzimy, jak wiele zrobiono, by w tym roku odbyły się w lepszych warunkach i na innej nawierzchni - dodawał. Korty Legii z mączki przeszły na beton.

Tak czy inaczej minister pragnął, aby to Polka sięgnęła po tytuł. Ale zdania nie zmieniał. - Życzyłbym sobie, aby Iga Świątek awansowała do finału i wygrała turniej, bardzo chętnie pojawię się na spotkaniach z jej udziałem. Jednocześnie chciałbym bardzo, aby nie musiała grać ani jednego meczu z Rosjanką, czy Białorusinką. Jeśli tak się stanie, niestety na kortach Legii mnie nie będzie, nawet jeśli dojdzie do finału z udziałem Igi Świątek - deklarował Kamil Bortniczuk, który był ministrem sportu i turystyki w latach 2021-2023.

Ostatecznie drabinka ułożyła się tak, że Raszynianka nie zagrała z przeciwniczką wywodzącą się z państw agresorów. Pokonywała kolejno Niginę Abduraimovą z Azerbejdżanu (6:4, 6:3), Claire Liu z USA (6:2, 6:2), Lindę Noskovą z Czech (6:1, 6:4), Yaninę Wickmayer z Belgi (6:1, 7:6 (1)), a w finale rozprawiła się z Niemką Laurą Siegemund, oddając jej tylko jednego gema w drugim secie. Dzięki temu Świątek sięgnęła po pierwszy i jedyny do tej pory tytuł WTA w ojczyźnie. Co więcej, jest jedyną polską tenisistką, która zgarnęła puchar WTA w naszym kraju w grze pojedynczej. 2023 rok był ostatnim, w którym rozegrane zostały zawody z cyklu WTA 250 w Warszawie.

