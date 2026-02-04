Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek wróciła do Polski. Minister zapowiedział bojkot. "Podjąłem decyzję"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Niezbyt często możemy śledzić tenisowe zmagania Igi Świątek na polskiej ziemi. Ostatni raz druga rakieta świata rywalizowała w ojczyźnie w ramach cyklu WTA latem 2023 roku. Wówczas sięgnęła po historyczny tytuł w Warszawie na kortach Legii. Jeszcze przed startem turnieju w stolicy głośno zrobiło się nt. wypowiedzi Kamila Bortniczuka, który pełnił rolę ministra sportu i turystyki.

Tenisistka w białej czapce i stroju sportowym na korcie, w tle rozmyte trybuny, w okrągłej ramce portret mężczyzny w garniturze na niebieskim tle.
Iga Świątek, Kamil BortniczukPawel Wodzynski/East News / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Iga Świątek już od wielu lat należy do ścisłej czołówki damskiego tenisa. Z tego powodu regularnie oglądamy ją na największych turniejach, od Wielkich Szlemów, aż po zawody ragi 1000 czy 500. Bardzo rzadko 24-latka brała udział w zmaganiach, gdzie do zgarnięcia jest 250 punktów. A to dlatego, że przepisy zabraniają tenisistkom z TOP 10 udziału w takich turniejach. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zawodniczka broni tytułu lub reprezentuje akurat kraj gospodarza.

I właśnie taki wyjątek nastąpił 2023 roku. 11 lipca Świątek odpadła z Wimbledonu po porażce z Eliną Switoliną w ćwierćfinale. Dwa tygodnie później była już w... Polsce, a konkretnie w Warszawie, gdzie rozegrany został turniej rangi 250. Tenisistki rywalizowały na kortach Legii.

Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczuPolsat Sport

Świątek zagrała w Polsce, ale co zrobił minister? Bojkot. "Będę omijał"

Jeszcze przed startem zawodów głos w wywiadzie dla portalu i.pl zabrał Kamil Bortniczuk. Ówczesny minister sportu i turystyki zapowiedział, że jeśli w stolicy Iga Świątek trafi na zawodniczkę pochodzącą z Rosji lub Białorusi, zabraknie go na trybunach. Wszystko przez wojnę na Ukrainie, która trwa do dziś.

- Ja się bardzo nie zgadzam z polityką prowadzoną przez WTA jak i ATP odnośnie występów w turniejach zawodniczek i zawodników z Rosji i Białorusi, podobnie jak w tej kwestii nie zgadzają się władze Wimbledonu. W turnieju w Warszawie mają zagrać zawodniczki z Rosji i Białorusi, w związku z tym podjąłem decyzję, że będę omijał mecze z ich udziałem - tłumaczył.

Do WTA 250 Warszawa zapisana była m.in. Rosjanka Wiera Zwonariowa, która ostatecznie nie wzięła udziału w rywalizacji. W drabince pojawiły się natomiast dwie Białorusinki: Aleksandra Sasnowicz oraz Julia Hatouka. - Dlatego też nie widziałem możliwości, aby wesprzeć finansowo organizację turnieju. Nie jest jednak tak, że nie wspieramy zawodów w Warszawie, wszyscy widzimy, jak wiele zrobiono, by w tym roku odbyły się w lepszych warunkach i na innej nawierzchni - dodawał. Korty Legii z mączki przeszły na beton.

    Tak czy inaczej minister pragnął, aby to Polka sięgnęła po tytuł. Ale zdania nie zmieniał. - Życzyłbym sobie, aby Iga Świątek awansowała do finału i wygrała turniej, bardzo chętnie pojawię się na spotkaniach z jej udziałem. Jednocześnie chciałbym bardzo, aby nie musiała grać ani jednego meczu z Rosjanką, czy Białorusinką. Jeśli tak się stanie, niestety na kortach Legii mnie nie będzie, nawet jeśli dojdzie do finału z udziałem Igi Świątek - deklarował Kamil Bortniczuk, który był ministrem sportu i turystyki w latach 2021-2023.

    Ostatecznie drabinka ułożyła się tak, że Raszynianka nie zagrała z przeciwniczką wywodzącą się z państw agresorów. Pokonywała kolejno Niginę Abduraimovą z Azerbejdżanu (6:4, 6:3), Claire Liu z USA (6:2, 6:2), Lindę Noskovą z Czech (6:1, 6:4), Yaninę Wickmayer z Belgi (6:1, 7:6 (1)), a w finale rozprawiła się z Niemką Laurą Siegemund, oddając jej tylko jednego gema w drugim secie. Dzięki temu Świątek sięgnęła po pierwszy i jedyny do tej pory tytuł WTA w ojczyźnie. Co więcej, jest jedyną polską tenisistką, która zgarnęła puchar WTA w naszym kraju w grze pojedynczej. 2023 rok był ostatnim, w którym rozegrane zostały zawody z cyklu WTA 250 w Warszawie.

    Sportowa emocja, młoda kobieta w białej czapce z daszkiem i ręcznikiem na ramionach energicznie okazuje gest kciuka w górę i wypowiada słowa podczas zawodów sportowych.
    Iga Świątek pokonała Belindę Bencić w czwartej rundzie Wimbledonu 2023Daniel LealAFP
    Sportsmenka w białym stroju tenisowym i czapce z daszkiem unosi zaciśniętą pięść, wyrażając silne emocje i determinację podczas meczu tenisowego.
    Iga Świątek pokonała Belindę Bencić w czwartej rundzie Wimbledonu 2023Zac GoodwinEast News
    Iga Świątek pokonała w niedzielnym starciu Barborę Krejcikovą podczas WTA Finals 2024
    Iga Świątek pokonała w niedzielnym starciu Barborę Krejcikovą podczas WTA Finals 2024FAYEZ NURELDINE / AFPAFP
    Świetny występ Macieja Wyderki w biegu na 800 metrów. Poprawił halowy rekord PolskiPolsat Sport

