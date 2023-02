Choć ostatnie tygodnie nie były szczególnie udane dla Igi Świątek, to jednak Polka pozostaje liderką rankingu WTA. Znajduje się na czele już od 46 tygodni i wiele wskazuje na to, że będzie śrubować ten wynik jeszcze długo, bo jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką z Białorusi do 4385 punktów! Nasza tenisistka prowadzi nieprzerwanie od 4 kwietnia ubiegłego roku, gdy Australijka Ashleigh Barty postanowiła zakończyć karierę.