Świątek walczy w Nowym Jorku, a tu wybuchł skandal w polskim tenisie. Jest reakcja prezesa

Iga Świątek idzie jak burza przez US Open i za zaledwie kilka godzin powalczy o awans do ćwierćfinału ostatniego Wielkiego Szlema w sezonie 2024. W tym samym czasie w kraju nad Wisłą dzieją się mało przyjemne sceny dotyczące SuperLIGI tenisa. Podczas spotkania fazy play-off doszło do skandalu z udziałem członków PTP Łódź oraz Górnika Bytom. Jedna z zawodniczek została nazwaną „gówniarą”. Jest już reakcja prezesa rozgrywek.