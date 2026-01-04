Świątek w Sydney, ale co się stało w Afryce. Dwa dni rywalizacji, radość Polki

Najlepsze tenisistki na świecie przebywają obecnie w Australii lub w Nowej Zelandii, gdzie odbywają się najważniejsze turnieje. Iga Świątek bierze udział w United Cup, gdzie w poniedziałkowy poranek zmierzy się z Niemką Evą Lys. Magda Linette w turnieju WTA 250 w Auckland, gdzie zmierzy się w pierwszej rundzie z Venus Williams, a Magdalena Fręch w turnieju WTA 500 w Brisbane.

Tenisistki z dalszych miejsc w rankingu WTA musiały wybrać nieco inną ścieżkę na zdobywanie rankingowych punktów. Jedną z nich była Zuzanna Pawlikowska. 20-letnia tenisistka urodzona we Wrocławiu plasuje się na 461. miejscu w rankingu WTA. To daje jej to dopiero dziesiąte miejsce w kraju. Przed nią są oczywiście Iga Świątek (WTA 2), Magda Linette (WTA 52), Magdalena Fręch (WTA 59). Linda Klimovicova (WTA 133), Katarzyna Kawa (WTA 134), Maja Chwalińska (WTA 146), Martyna Kubka (WTA 323), Weronika Ewald (WTA 395) i Urszula Radwańska (WTA 446).

Zawodniczka reprezentująca Górnika Bytom jeszcze w 2025 roku poleciała do Nairobi na turniej cyklu ITF World Tennis Tour. W grze singlowej dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość w trzech setach Angelli Okutoyi (WTA 561).

Polka z tytułem w Kenii. Finał trwał dwa dni

Porażkę powetowała sobie w grze podwójnej, gdzie wspólnie ze swoją singlową pogromczynią sięgnęły po końcowy triumf. Polsko - kenijski duet pokonał w dwóch setach 6:2, 7:5 parę francusko - chińską Alyssa Reguer, Yufei Ren.

Polka i Kenijka całym turnieju nie straciły seta, a w finale dopełnił formalności. Decydujący o tytule mecz trwał dwa dni. W sobotę spotkanie zostało przerwane z powodu zapadających ciemności. Wówczas na tablicy wyników było 6:2, 5:5. W niedzielę zagrano więc dwa gemy.

Dla 20-letniej Polki to ósmy triumf deblowy w karierze. W grze singlowej triumfowała dwukrotnie. W najbliższych dniach będzie miała szansę, aby powiększyć swój dorobek, ponieważ w Nairobi odbędzie się drugi turniej ITF World Tennis Tour.

