Świątek w Rzymie. Tymczasem wrócił temat Abramowicz. "Ludzie będą się zastanawiać"

Do Rzymu Iga Świątek przybyła po nieudanym turnieju w Madrycie. W stolicy Hiszpanii 24-latka zmagała się z chorobą, przez którą musiała skreczować w meczu trzeciej rundy przeciwko Ann Li.

Na szczęście wirus, który ją zaatakował, okazał się niegroźny. Polka wróciła do zdrowia i lada moment rozpocznie walkę o czwarty w karierze tytuł WTA 1000 Rzym. - Cieszę się, że wróciłam. Uwielbiam tu być. To dla mnie najbardziej ekscytujące imprezy, także pod względem spędzania czasu poza kortem. Po prostu cieszę się życiem - opowiadała o swoim pobycie w "wiecznym mieście".

Jak Iga Świątek poradzi sobie na Internazionali d'Italia? Na ten temat dyskutują eksperci z całego świata. - Kiedyś wygrała tam finał z bardzo dobrą zawodniczką, Karoliną Pliskovą, wynikiem 6:0, 6:0. Myślę, że będzie to dla niej ogromny test emocjonalny - powiedziała w swoim podcascie Rennae Stubbs, cytowana przez "The Tennis Gazette".

- Bo jeśli nie pójdzie jej dobrze na tym turnieju, to zaczynasz się zastanawiać, jak poradzi sobie z rozczarowaniem, że nie wygrała i nie wypadła dobrze na swojej najlepszej nawierzchni? - pyta 55-letnia Australijka, była liderka rankingu deblistek.

Oprócz tego eksperta poruszyła również wątek Darii Abramowicz oraz nowego trenera Polki - Francisco Roiga. Przypomnijmy, psycholożki zabrakło w sztabie tenisistki na turniejach w Stuttgarcie i Madrycie.

- No i wiesz, zmiany w sztabie trenerskim i mentalność. Darii [Abramowicz] nie było w Madrycie, jak zareaguje (Świątek - red.), jeśli Daria będzie w Rzymie? Potem ludzie będą się zastanawiać nad tym i tamtym. Jak sprawdza się nowy sztab trenerski i tak dalej - spekuluje Stubbs, która wybiegła do nadchodzącego Roland Garros.

- Mam wrażenie, że ten tydzień będzie dla niej niezwykle trudny, bo jeśli nie wygra turnieju, albo przynajmniej nie dotrze do finału i nie zagra dobrze, będzie bardzo zestresowana przed French Open. Wiemy, co zrobiła na Wimbledonie. Wie, że teraz jest do tego zdolna, ale będzie tylko trudniej. Ona nie jest jak Rybakina, która może mieć dwa, trzy słabe tygodnie, a potem po prostu wrócić i zmieść wszystkich z kortu - podsumowała.

Pierwszą rywalką Świątek w Rzymie będzie Caty McNally. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 8 maja.

Iga Świątek dotarła już na turniej WTA 1000 w Rzymie

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Rzymie

