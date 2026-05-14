W pierwszym meczu Iga Świątek nieco pomęczyła się z Caty McNally. Amerykanka urwała jej seta, jednak ostatecznie to Raszynianka była górą - 6:1, 6:7 (5), 6:3. Trzy kolejne spotkania w wykonaniu Polki były już prawdziwymi koncertami tenisa.

Elisabetta Cocciaretto ugrała z nią jednego gema przez cały mecz. Za to Naomi Osaka i Jessica Pegula zdołały wyszarpać po trzy. Świątek awansowała do półfinału Internazionali d'Italia, prezentując swój najwyższy poziom.

Rybakina podzieliła los Sabalenki. Rosjanie w strachu. W tle to, co zrobiła Świątek

Jeszcze przed rozpoczęciem zawodów w Rzymie jednymi z faworytek do tytułu były Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Nic dziwnego, w końcu to dwie pierwsze tenisistki rankingu WTA. Nikt nie spodziewał się, że szczególnie Białorusinka może pożegnać się z zawodami już po drugim meczu. A właśnie tak się stało.

W trzeciej rundzie Sabalenkę ograła Sorana Cirstea, dla której jest to ostatni sezon w toourze. 36-letnia Rumunka wygrała 2:6, 6:3, 7:5. Nieco inaczej było w przypadku Rybakiny. Kazaszka odpadła z WTA Rzym po bardzo zaciętym meczu z Eliną Switoliną, w którym prowadziła po triumfie 6:2 w pierwszym secie. Dwie kolejne partie należały już do Ukrainki. To ona będzie rywalką Igi Świątek na etapie półfinału.

Odpadnięcia Rybakiny i Sabalenki szerokim echem odbiły się w Rosji. "Aryna i Jelena są obecnie liderkami rankingu WTA, ale w trakcie rozgrywek na kortach ziemnych ich przewaga nad pozostałymi przeciwniczkami zniknęła" - czytamy na portalu championat.com, który cytuje również wpis amerykańskiego felietonisty Matta Zemeka.

"Świątek nabiera formy, podczas gdy Sabalenkai Rybakina stoją w miejscu? Sytuacja w kobiecym tenisie naprawdę bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich dwóch tygodni" - napisał, co odnotowali Rosjanie w obszernej analizie.

"Trzeba jednak przyznać, że Sabalenka i Rybakina nie są najlepsze w części sezonu na kortach ziemnych" - dodano, nazywając przy okazji porażkę Kazaszki z Ukrainką "sensacyjną". "Na razie Rybakina musi otrząsnąć się po bolesnej porażce ze Switoliną w Rzymie, o której żywo dyskutuje się w środowisku tenisowym" - odnotowano.

Mimo to dwie pierwsze rakiety świata nadal będą liczyły się w rywalizacji w Paryżu, która zbliża się wielkimi krokami. Ale... "Oczywiście, Rybakina i Sabalenka mogłyby z impetem podejść do Rolanda Garrosa, ponownie zmieść wszystkich na swojej drodze. Ale to wcale nie jest takie pewne. Część sezonu na kortach ziemnych pokazała, że są do pokonania".

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA 1000 w Rzymie, pokonując w znakomitym stylu Naomi Osakę Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka Asanka Brendon Ratnayake East News

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport