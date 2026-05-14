Świątek w półfinale, ale co napisali Rosjanie? Głośno o Sabalence i Rybakinie. "Stoją w miejscu"
W czwartek Iga Świątek może zameldować się w finale WTA 1000 Rzym. Aby tak się stało, Polka musi pokonać Elinę Switolinę. Szans na triumf w stolicy Włoch nie mają już Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina. Pierwsza z nich pożegnała się z turniejem w trzeciej rundzie. Druga przegrała ze wspomnianą Ukrainką na etapie ćwierćfinału. "Na kortach ziemnych ich przewaga nad pozostałymi przeciwniczkami zniknęła" - pisze jeden z rosyjskich portali.
W pierwszym meczu Iga Świątek nieco pomęczyła się z Caty McNally. Amerykanka urwała jej seta, jednak ostatecznie to Raszynianka była górą - 6:1, 6:7 (5), 6:3. Trzy kolejne spotkania w wykonaniu Polki były już prawdziwymi koncertami tenisa.
Elisabetta Cocciaretto ugrała z nią jednego gema przez cały mecz. Za to Naomi Osaka i Jessica Pegula zdołały wyszarpać po trzy. Świątek awansowała do półfinału Internazionali d'Italia, prezentując swój najwyższy poziom.
Jeszcze przed rozpoczęciem zawodów w Rzymie jednymi z faworytek do tytułu były Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Nic dziwnego, w końcu to dwie pierwsze tenisistki rankingu WTA. Nikt nie spodziewał się, że szczególnie Białorusinka może pożegnać się z zawodami już po drugim meczu. A właśnie tak się stało.
W trzeciej rundzie Sabalenkę ograła Sorana Cirstea, dla której jest to ostatni sezon w toourze. 36-letnia Rumunka wygrała 2:6, 6:3, 7:5. Nieco inaczej było w przypadku Rybakiny. Kazaszka odpadła z WTA Rzym po bardzo zaciętym meczu z Eliną Switoliną, w którym prowadziła po triumfie 6:2 w pierwszym secie. Dwie kolejne partie należały już do Ukrainki. To ona będzie rywalką Igi Świątek na etapie półfinału.
Odpadnięcia Rybakiny i Sabalenki szerokim echem odbiły się w Rosji. "Aryna i Jelena są obecnie liderkami rankingu WTA, ale w trakcie rozgrywek na kortach ziemnych ich przewaga nad pozostałymi przeciwniczkami zniknęła" - czytamy na portalu championat.com, który cytuje również wpis amerykańskiego felietonisty Matta Zemeka.
"Świątek nabiera formy, podczas gdy Sabalenkai Rybakina stoją w miejscu? Sytuacja w kobiecym tenisie naprawdę bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich dwóch tygodni" - napisał, co odnotowali Rosjanie w obszernej analizie.
"Trzeba jednak przyznać, że Sabalenka i Rybakina nie są najlepsze w części sezonu na kortach ziemnych" - dodano, nazywając przy okazji porażkę Kazaszki z Ukrainką "sensacyjną". "Na razie Rybakina musi otrząsnąć się po bolesnej porażce ze Switoliną w Rzymie, o której żywo dyskutuje się w środowisku tenisowym" - odnotowano.
Mimo to dwie pierwsze rakiety świata nadal będą liczyły się w rywalizacji w Paryżu, która zbliża się wielkimi krokami. Ale... "Oczywiście, Rybakina i Sabalenka mogłyby z impetem podejść do Rolanda Garrosa, ponownie zmieść wszystkich na swojej drodze. Ale to wcale nie jest takie pewne. Część sezonu na kortach ziemnych pokazała, że są do pokonania".