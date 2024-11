Świątek triumfuje, ale co stało się u Gauff. Historyczna chwila w Rijadzie, ogłosili oficjalnie

WTA Finals. Zażarta walka Świątek z Krejcikovą. Mecz trwał ponad dwie i pół godziny

Świątek pokazała jednak klasę, wykorzystała błąd rywalki i odrobiła straty. Dość powiedzieć, że Polka wygrał cztery gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie 4:3. Ostatecznie po batalii trwającej ponad godzinę wygrała 7:5 i doprowadziła do wyrównania stanu rywalizacji . A w decydującym secie nie dała już mistrzyni Wimbledonu żadnych szans.

Świątek wygrała ostatecznie 4:6, 7:5, 6:2 i przybliżyła się do awansu do fazy pucharowej . W kolejnym spotkaniu zmierzy się z Coco Gauff, która dużo szybciej rozprawiła się ze swoją oponentką w pierwszym meczu w WTA Finals. 20-latka stanęła naprzeciwko Jessiki Peguli, która Berlinie w czerwcu wygrała z nią gładko 2:0. Tym razem wyraźna przewaga była od początku po stronie Gauff.

Trzecia rakieta świata dwukrotnie przełamała Pegulę w pierwszym secie i triumfowała 6:3. Jeszcze lepiej wyglądała w drugiej partii, która zakończyła się bolesnym dla starszej z Amerykanek wynikiem 6:2. Zaostrzyło to jedynie apetyty przed najbliższą rywalizacją Coco Gauff z Igą Świątek, do której w Rijadzie dojdzie już we wtorek.