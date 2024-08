Świątek szykuje się do meczu, a tu taka deklaracja Coco Gauff. Bolesne chwile Amerykanki

Sama gra na igrzyskach i reprezentowanie mojego kraju były czymś pięknym. Oczywiście nie poszło mi tak, jak planowałam. Jest to jednak doświadczenie, którego nie zapomnę do końca życia. Ludzie, których poznałam, wszystkie odbyte lekcje, to będzie mi towarzyszyło już zawsze

~ stwierdziła wzruszona Amerykanka w rozmowie z oficjalną stroną rozgrywek w Cincinnati